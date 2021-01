Vibo Valentia vince in quattro set la sfida contro Milano con il punteggio di 25-21 18-25 25-22 25-12, recupero della 14ma giornata di Superlega. Il migliore in campo è stato di gran lunga Torey DeFalco autore di ben 23 punti. Il top scorer per quanto riguarda i meneghini è Tine Urnaut capace di mettere a segno 14 punti.

Anche il secondo set inizia come quello precedente, ovvero sui binari dell’equilibrio. La squadra di Roberto Piazza sale decisamente di intensità in attacco, ritrovando la solidità in difesa, e piazza il primo mini break (8-6). I punti di Piano e di Ishikawa consentono ai meneghini di rafforzare il proprio vantaggio (16-12). Milano a questo punto gestisce come meglio non si potrebbe il cambio palla e chiude 25-18.