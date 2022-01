Il coronavirus ci ha abituati ad assistere a scene che mai avremmo pensato di vedere. Dal volley ne è arrivata un’altra: una squadra ha disputato un intero match ufficiale indossando la mascherina. Protagonista della vicenda è la Tonno Callipo Vibo Valentia – squadra di Superlega (massimo campionato italiano) - nella sfida contro la Leo Shoes Modena.

Ad

Non c’era nessuna imposizione da parte di Lega Volley o ASL, la scelta è stata del tutto spontanea e derivante dal fatto che i calabresi erano stati lontani dal parquet per ben 27 giorni (saltando tre match di campionato) a causa dei numerosi casi di positività nel gruppo squadra. L'incontro è terminato 3-1 per gli emiliani (22-25, 25-21, 22-25, 22-25), ma un ‘segnale’ è stato dato, soprattutto per uno sport dove la presenza del pubblico nei palazzetti risulta fondamentale.

Pallavolo Conegliano-Novara da urlo: le 5 verità di una splendida finale IERI A 12:07

Pallavolo Infinita Conegliano: rimonta Novara e vince la Coppa Italia 06/01/2022 A 19:11