creduto di essere fidanzato con una modella brasiliana di nome Maya, che tuttavia non esisteva. E in tutti questi anni, per aiutare la fantomatica ragazza a superare altrettanto fantomatici problemi di salute, le inviava dei soldi attraverso regolari bonifici, Per 13 anni hacon una modella brasiliana di nome Maya, che tuttavia non esisteva. E in tutti questi anni, per aiutare la fantomatica ragazza a superare altrettanto fantomatici problemi di salute, le inviava dei soldi attraverso regolari bonifici, per un totale di circa 700mila euro in 13 anni . Ora, tuttavia, una campagna massiccia di solidarietà potrebbe aiutare Roberto Cazzaniga, pallavolista della «New Mater», compagine di Serie B.

Come riporta il Corriere della Sera cinquanta euro sono arrivati «da quello che si siede in fondo al campo». La stessa somma gliela dona uno «abituato a vederti forte e determinato sul parquet, anche se come avversario». Da un tifoso giungono 350 euro «per continuare a farci sognare nei palazzetti». In 72 ore sono stati raccolti 10.326 euro: circa 230 microdonazioni tra i 10 euro e i 400 euro.

Ad

Pallavolo Love story con una modella fasulla: ex Nazionale truffato 24/11/2021 A 11:15

Al Corriere della Sera, il giocatore, aiutato anche da un intervento de Le Iene che hanno rintracciato le artefici del raggiro, denunciate alla Finanza, ha amesso di avere contratto circa 60.000 euro di debiti. Ecco quindi la ragione della sottoscrizione online avviata da Danilo Rinaldi, il compagno di squadra che più di tutti ha aiutato Roberto contattando proprio gli inviati della trasmissione di Italia 1. Sulla piattaforma di Gofundme.com si leggono tanti messaggi di solidarietà. Tra questi c'è quello di Tania, che ha donato 30 euro, scrive di «averti conosciuto poco ma ricordo la tua bontà, onestà ed educazione! Spero che il mio contributo possa aiutarti ad andare avanti, ma soprattutto a farti giustizia verso chi ti ha ingannato! Forza Roberto!».

Nicola, Katia, Daniele e Mattia lo salutano così: «Ciao Roberto, nostro figlio la prima volta al palazzetto ha tifato per te gridando 'vai Virus!', oggi alla soglia dei 13 anni mi ha guardato e ha detto: 'Papo, io tifo ancora per Cazza... sono sicuro che come sempre non ci deluderà!'. Nella vita come nel campo, ti vogliamo vincitore». La campagna si chiama "Aiutiamo Roby a ricominciare una nuova vita" e al momento ha raccolto 12mila euro su un obiettivo iniziale di 30k.

"It's coming Rome", Tokyo, il volley: ricordi di un'estate italiana

CEV Champions League Women CEV Champions League (F): le indicazioni della 1ª giornata IERI A 12:17