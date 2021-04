Pochi giorni fa si è spento Michele Pasinato: all'età di 52 anni un tumore lo ha strappato alla vita. Era stato campione d’Europa e del Mondo con la Generazione dei Fenomeni di velaschiana memoria, e nella sua Padova è stato ricordato dal figlio Edoardo e dalla società veneta, con cui collaborava come allenatore delle squadre giovanili, che gli ha intitolato il palazzetto dello sport. Per l’ultimo saluto sono passati quasi tutti i sui ex compagni di Nazionale e allenatori di un tempo, a cominciare proprio da Julio Velasco che lo convocò in quei primi anni di Azzurro. Tutti lì seduti e distanziati, ma nessuno con la voglia di parlare e raccontare. Troppo il dolore.

