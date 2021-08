Nel nome del padre, in una di quelle storie che fanno davvero bene al cuore. Alessandro Bovolenta, figlio di Vigor - argento olimpico ad Atlanta 1996, campione del mondo nel 1995 e scomparso in campo per un malore nel 2012 - ha fatto il suo debutto con la maglia della Nazionale italiana nei Mondiali di Pallavolo Under 19 che si stanno disputando in Iran. Esordio da sogno per il figlio d'arte con addosso quella stessa maglia che tante fortune portò al padre nella sua lunga e vincente carriera: 13 punti nella sfida inaugurale contro il Brasile - vinta dall'Italia con un netto 3-0, 14 nella partita successiva vinta ancora 3-0 contro la Repubblica Ceca, con gli azzurrini che - adesso - hanno la strada spianata verso gli ottavi di finale.

La madre: "Vola Amore mio!"

24 marzo del 2012 - giorno Volley Forlì, e colpito da un malore fatale nel corso della partita contro la Lube. 197 presenze in carriera con la maglia azzurra per papà Vigor, una carriera pronta ad esplodere per il "piccolo" Alessandro, protagonista in Serie C regionale con la maglia della Consar Ravenna e, adesso, anche con quella della Nazionale italiana. "Vola Amore mio!!!", grida la mamma Federica Lisi sui propri canali social, lui continua a spiegare le ali, spinto dallo spirito e dal talento innato ereditato da papà Vigor. Alessandro aveva appena 8 anni quel- giorno della tragedia che colpì il padre , allora protagonista in B2 con la maglia del, e colpito da un malore fatale nel corso della partita contro la Lube. 197 presenze in carriera con la maglia azzurra per papà Vigor, una carriera pronta ad esplodere per il "piccolo" Alessandro, protagonista incon la maglia dellae, adesso, anche con quella della Nazionale italiana., grida la mammasui propri canali social, lui continua a spiegare le ali, spinto dallo spirito e dal talento innato ereditato da papà Vigor.

