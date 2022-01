Sarà un 2022 ricchissimo di pallavolo, anche a livello di Nazionale. L'Italvolley maschile di coach Fefè De Giorgi e quella femminile, allenata da Davide Mazzanti, hanno come obiettivo i Mondiali dei prossimi agosto e settembre, ma prima potranno saggiare le proprie forze nella Volleyball Nations League. La FIVB ha modificato la formula della competizione, ampliando la partecipazione a 16 squadre (maschili e femminili), divise in due giorni da otto nazionali che si sfideranno dal martedì al vernerdì per tre settimane, per quanto concerne la fase iniziale. Con questo nuovo format di gare, ogni nazionale disputerà almeno 12 partite, con garanzia di alternanza tra torneo maschile e femminile grazie a una pausa di una settimana tra lo stesso evento. Le prime quattro classificate dei due gironi iniziali proseguiranno nella fase a eliminazione diretta, a partire dai quarti di finale. Per il torneo femminile, il primo in ordine cronologico, le fasi finali si disputeranno dal 13 al 17 luglio, mentre il torneo maschile vedrà il proprio epilogo dal 20 al 24 luglio 2022. Andiamo a conoscere allora il calendario dei due tornei, anche se le date esatte devono ancora essere definite.

Il calendario dell'Italvolley femminile

1ª settimana (Ankara, Turchia): dal 31 maggio al 5 giugno 2022

Turchia-Italia

Cina-Italia

Olanda-Italia

Belgio-Italia

2ª settimana (Brasilia, Brasile): dal 14 al 19 giugno 2022

Serbia-Italia

Germania-Italia

Italia-Repubblica Dominicana

Italia-Brasile

3ª settimana (Ufa, Russia): dal 28 giugno al 3 luglio 2022

Italia-Polonia

Thailandia-Italia

Italia-Russia

Italia-Corea del Sud

Le Pool

1ª settimana

Ankara (Turchia) : Italia , Belgio, Serbia, Thailandia, Turchia, Cina, Russia, Olanda.

: , Belgio, Serbia, Thailandia, Turchia, Cina, Russia, Olanda. Bossier City (USA): Usa, Brasile, Giappone, Repubblica Dominicana, Germania, Polonia, Corea del Sud, Canada.

2ª settimana

Brasilia (Brasile) : Brasile, Turchia, Repubblica Dominicana, Olanda, Italia , Germania, Serbia, Corea del Sud.

: Brasile, Turchia, Repubblica Dominicana, Olanda, , Germania, Serbia, Corea del Sud. Pasay (Filippine): Usa, Cina, Giappone, Russia, Belgio, Polonia, Thailandia, Canada.

3ª settimana

Calgary (Canada) : Canada, Usa, Turchia, Giappone, Olanda, Belgio, Germania, Serbia.

: Canada, Usa, Turchia, Giappone, Olanda, Belgio, Germania, Serbia. Ufa (Russia): Russia, Cina, Brasile, Repubblica Dominicana, Italia, Polonia, Corea del Sud, Thailandia.

Il calendario dell'Italvolley maschile

1ª settimana (Ottawa, Canada): dal 7 - 12 giugno 2022

Francia-Italia

Polonia-Italia

Argentina-Italia

Canada-Italia

2ª settimana (Quezon City, Filippine): dal 21 al 26 giugno 2022

Germania-Italia

Giappone-Italia

Italia-Slovenia

Italia-Russia

3ª settimana (Kemerovo, Russia): dal 5 al 10 luglio 2022

Italia-Iran

Bulgaria-Italia

Italia-Serbia

Italia-Olanda

Le Pool

1ª settimana

Brasilia (Brasile) : Brasile, Russia, Usa, Slovenia, Giappone, Iran, Olanda, Australia.

: Brasile, Russia, Usa, Slovenia, Giappone, Iran, Olanda, Australia. Ottawa (Canada): Canada, Polonia, Francia, Serbia, Argentina, Italia, Germania, Bulgaria.

2ª settimana

Quezon City (Filippine) : Giappone, Francia, Russia, Slovenia, Argentina, Italia , Germania, Olanda

: Giappone, Francia, Russia, Slovenia, Argentina, , Germania, Olanda Sofia (Bulgaria): Bulgaria, Brasile, Polonia, Usa, Serbia, Canada, Iran, Australia

3ª settimana

Osaka (Giappone) : Giappone, Brasile, Francia, Usa, Argentina, Canada, Germania, Australia

: Giappone, Brasile, Francia, Usa, Argentina, Canada, Germania, Australia Kemerovo (Russia): Russia, Polonia, Slovenia, Serbia, Italia, Iran, Olanda, Bulgaria.

