Paola Egonu è stata premiata come miglior giocatrice della Finale Scudetto di volley femminilequinto tricolore (il quarto consecutivo), sfoderando delle pirotecnico atto conclusivo contro Monza. Nella gara-4 che ha consegnato all’Imoco il titolo, la 23enne ha messo a segno addirittura 37 punti. di volley femminile . L’opposto di Conegliano ha trascinato la propria squadra verso la conquista delil quarto consecutivo), sfoderando delle prestazioni davvero encomiabili nel corso del. Nella gara-4 che ha consegnato all’Imoco il titolo, la 23enne ha messo a segno addirittura 37 punti.

Paola Egonu ha conquistato il premio come MVP del campionato per la seconda volta in carriera dopo quello della passata stagione, senza dimenticare i tanti guadagnati in altre occasioni (giusto per citarne alcuni: Champions League 2019 e 2021; Europei 2021; Coppa Italia 2018, 2021, 2022). L’opposto della Nazionale lascerà Conegliano dopo la Finale della Champions League che si giocherà il prossimo 22 maggio e nella futura stagione giocherà al VakifBank Istanbul.

Ad

Trasferimento in Turchia per la giocatrice più forte del mondo, che ha ribadito ancora una volta la propria caratura tecnica ed è risultata determinante nei momenti più caldi delle partite più importanti.

Serie A1 femminile L'Imoco Conegliano fa ancora festa: 4° Scudetto consecutivo! 11 ORE FA

Egonu firma il break e porta Conegliano alle Super Finals!

SuperLega Uomini 2021-22 Perugia riapre la finale Scudetto: 3-1 a Civitanova in gara-3 08/05/2022 A 18:34