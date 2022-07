Il mio personaggio non mi pesa, quello che conta è fare bene per l’Italia. Il record della schiacciata? Non me ne sono nemmeno accorta”. L’Italvolley continua a scrivere la sua storia d’oro: dopo gli Europei Una star della pallavolo italiana che adesso sogna le vacanze “”. L’Italvolley continua a scrivere la sua storia d’oro: dopo gli Europei arriva anche la Volleyball Nations League . E la perla del gruppo azzurro non può che essere una magnifica Paola Egonu che ha conquistato il premio di MVP della Nations League. Una Egonu da record, come la sua schiacciata che ha toccato i 112,7 km/h , migliorando il precedente primato della serba Boskovic.

Paola Egonu che non è più solamente una grande pallavolista, ma sempre più anche un personaggio pubblico, molto seguita sui social e richiesta anche dalla televisione, dove ha parlato di sé e degli ultimi avvenimenti in prima serata al Tg1. Un personaggio pubblico che però non pesa alla 23enne azzurra: “Il mio personaggio non mi pesa, come non mi è mai pesato. Sono grata di quello che ho: di poter essere il riferimento per tanti giovani. Ho dei sogni, ma per il momento rimangono nel cassetto. La moda? Può darsi, a me piace cercare di fare le cose al meglio. Ora ho altro per la testa”.

La pallavolo però è uno sport di squadra e prima di Paola Egonu, c’è l’Italvolley: “L’unico interesse che ho è fare punto per l’Italia. Questo è uno sport di squadra e quindi è la mia squadra che è la numero 1 in questo momento. Se proprio lo vogliono dire. Ma io non lo direi neppure perché siamo giovani e credo possiamo ancora migliorare. È vero siamo state brave a mettere in difficoltà le squadre che abbiamo incontrato. E quindi sono fiera di quello che abbiamo fatto, ma sentirsi forti serve a poco. Serve il risultato e farsi trovare pronti quando ce n'è bisogno”.

Anche quando viene incalzata sul suo record di velocità per una schiacciata, replica: “Durante la gara non me ne sono neppure accorta. Ho realizzato solo quando ho visto il post su Instagram. Non è un qualcosa a cui penso. Sì ok sono felice, ma in realtà sono molto più felice della vittoria della squadra. No, non sto pensando a migliorarlo non sono quel tipo di giocatrice. Mi dispiace deludervi. L’unico interesse che ho è l’Italia”.

Dopo i tanti successi, per Paola è arrivato il momento di concedersi delle meritate vacanze: “Mare o montagna, l’importante è che sia vacanza. Staccare la spina con la testa, non avere orari durante la giornata. Rilassarmi e fare ciò che mi va di fare in quel momento”.

