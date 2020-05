Qualificazioni olimpiche per il beach volley: le indicazioni della FIVB

La Federazione Internazionale di Pallavolo ha annunciato alcune modifiche alle procedure per le qualificazioni olimpiche per il beach volley.

Si lavora a gran ritmo per adattare i calendari delle discipline olimpiche, sconvolti dall’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. La FIVB, in accordo con il CIO, ha stabilito nuove regole per le qualificazioni per il beach volley.

Per prima cosa, la nuova data finale per ottenere la qualificazione per i giochi di Tokyo 2021 è il 13 giugno 2021 (quest’anno la deadline era prevista per il 14 giugno 2020). Di conseguenza, il ranking olimpico verrà pubblicato il giorno successivo, il 14 giugno 2021.

SuperLega Filippo Lanza lascia Perugia "per scelta tecnica": dove giocherà? DA 17 ORE

Per partecipare alla Continental Cup, uno dei tornei qualificanti, ci sarà tempo fino al 27 giugno 2021, e le finali si terranno tra il 21 e il 27 giugno 2021.

Se cambia qualche data, quello che non cambia sono i criteri per conquistare un biglietto per Tokyo: le squadre devono partecipare ad un minimo di 12 eventi qualificanti e i 12 migliori risultati saranno validi per il ranking olimpico.

In seguito all’annuncio sulla decisione presa, il Presidente della FIVB Ary S. Graça, ha affermato che queste modifiche rappresentano un onesto e giusto approccio per assicurare che gli atleti possano giocare nelle migliori condizioni possibili per qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo del 2021.

Tra i posti che sono già stati assegnati si ricordano ovviamente quello del Giappone in quanto paese ospitante (sia per gli uomini che per le donne), quello della nazionale femminile del Canada e quella maschile della Russia (vincitori del campionato mondiale di beach volley FIVB del 2019) e quelli della nazionale femminile di Spagna e Lettonia oltre a quella maschile di Italia e Lettonia, tutte e quattro vincitrici di un posto attraverso il torneo di qualificazione olimpica del 2019.

Intanto, qualcosa si muove. La Slovenia ha confermato il primo torneo post-coronavirus: si terrà a Preddvor, dal 12 al 14 giugno.

Play Icon

CEV Champions League My volleyball journey: Cristina Chirichella si racconta tra Olimpiadi, Champions League ed Europei 25/05/2020 A 08:34