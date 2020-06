La campionessa azzurra, 41 anni, proseguirà per un'altra stagione alla Unendo Yamamay, club in cui era arrivata lo scorso gennaio. "Sono orgogliosa di continuare ciò che avevo intrapreso insieme al Club a gennaio. Sono certa che le soddisfazioni sportive non mancheranno!", ha detto la vincitrice di sette Champions League.

Le voci circolavano da diversi giorni, ora è arrivata l'ufficialità: Francesca Piccinini giocherà con la Unet e-work Busto Arsizio anche nella prossima stagione 2020-21. E' stato lo stesso club lombardo ad annunciare il rinnovo di contratto della campionessa classe 1979: "Ora è davvero ufficiale: Francesca Piccinini giocherà anche la stagione 2020/2021 a Busto Arsizio con la maglia della Unet e-work. Francesca Piccinini è davvero la più grande icona di questo sport e solo ora è arrivata anche l'attesa firma la schiacciatrice numero 12 potrà ufficialmente ricominciare ad allenarsi insieme al nuovo gruppo già nel mese di luglio".

Piccinini era arrivata a Busto Arsizio lo scorso 17 gennaio ma poi lo scoppio della pandemia aveva chiuso con grande anticipo la stagione. Questo uno dei motivi del prolungamento di contratto, come dice la stessa Francesca: "Sono orgogliosa di continuare ciò che avevo intrapreso insieme al Club a gennaio; non avrei mai lasciato incompiuto questo cammino interrotto bruscamente a causa della pandemia. Sono certa che le soddisfazioni sportive non mancheranno!".

Serie A1 femminile Francesca Piccinini ancora in campo a 41 anni: rinnovato il contratto con Busto Arsizio 12/06/2020 A 14:44

Felice il presidente della UYBA Giuseppe Pirola: "Siamo orgogliosi di poter avere ancora con noi Francesca Piccinini, che ha già dimostrato, nei pochi mesi di attività sportiva della scorsa stagione, attaccamento alle nostre idee ed estrema disponibilità nei confronti dello staff tecnico, delle compagne e della società tutta. La sua presenza nel nuovo gruppo sarà fondamentale: in un roster profondamente rinnovato e giovane, l'esperienza e la maturità sportiva di Francesca saranno determinanti".

Francesca Piccinini è un simbolo del volley femminile, italiano e non solo, e il suo palmarès parla per lei: sette Champions League, cinque scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane e, con la nazionale, un mondiale, un oro, due argenti e un bronzo agli europei sono i più importanti trionfi conquistati in carriera.

