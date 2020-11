Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara ha sconfitto Firenze al tie-break, dopo essere stata avanti 2-1, e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva nel torneo. Le piemontesi si sono issate al secondo posto in classifica, a 11 punti di distacco da Conegliano ma con due partite giocate in meno. Le ultime Campionesse d’Italia hanno agganciato Scandicci e Monza, anche se la graduatoria è piena di asterischi a causa degli incontri rinviati per Covid-19. Prestazione di lusso da parte di Caterina Bosetti (23 punti, 3 aces, 2 muri), supportata da Britt Herbots (16) e Malwina Smarzek (11), mentre alle toscane non sono bastate Yvon Belien (17) e Sylvia Nwakalor (16).