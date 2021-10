Ricco pomeriggio per la Serie A1 di volley femminile con la disputa di cinque partite valide per la seconda giornata. Conegliano prosegue la propria cavalcata e infila addirittura la 67ma vittoria consecutiva. Le Campionesse d’Italia e d’Europa hanno sconfitto Roma al Pala Eur per 3-0, pur venendo costrette ai vantaggi nel terzo set dove si sono viste annullare tre match point. Le Pantere si sono fatte prendere per mano dalla stella Paola Egonu (18 punti) e dall’abile centrale Hristina Vuchkova (11) affiancata da Robin De Kruijf (9), mentre sono ancora assenti la schiacciatrice Miriam Sylla (7 punti per Loveth Omoruyi) e la centrale Sarah Fahr a causa dei rispettivi infortuni. Tra le fila capitoline la migliore è stata Lena Strigot (11).

Le venete restano così al comando della classifica con 6 punti all’attivo, proprio come Novara e Busto Arsizio che hanno vinto i rispettivi impegni: le piemontesi hanno liquidato Casalmaggiore tra le mura amiche per 3-0 (l’opposto Ebrar Karakurt con 15 punti e la centrale Sara Bonifacio con 10 hanno regolato le opache lombarde del neo-acquisto Polina Rahimova, autrice di 12 sigilli); le Farfalle hanno invece espugnato il campo di Vallefoglia per 3-1, grazie alle prove sublimi delle attaccanti Camilla Mingardi (28 punti) e Alexa Gray (23) contro cui una super Tatiana Kosheleva (24) ha potuto poco.

Pallavolo Pietrini lancia Scandicci: 3-1 contro Bergamo UN GIORNO FA

Dopo il ko rimediato all’esordio contro Busto Arsizio, l’ambiziosa Monza reagisce e batte Chieri per 3-1 in casa: le brianzole si sono ridestate dopo aver perso il primo set e hanno trionfato per merito dello scatenato opposto Magdalena Stysiak (28 punti) supportata dalle schiacciatrici Katarina Lazovic (16) e Alessia Gennari (15), mentre alle piemontesi non sono bastate Francesca Villani (14) e Rhamat Alhassan (14). Firenze si impone nella tana di Perugia per 3-1 e conquista il primo successo stagionale per merito di una rovente Sylvia Nwakalor (23) e di una solida Indre Sorokaite (17) contro le umbre di Helena Havelkova (15) e Giulia Melli (15). Di seguito tutti i risultati delle partite di oggi, valide per la seconda giornata di Serie A1, e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Igor Gorgonzola Novara vs VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3-0 (25-18; 25-21; 25-11)

Acqua & Sapone Roma Volley Club vs Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (21-25; 15-25; 24-26)

Vero Volley Monza vs Reale Muta Fenera Chieri 3-1 (25-27; 25-15; 25-20; 25-13)

Bartoccini Fortinfissi Perugia vs Il Bisonte Firenze 1-3 (26-24; 21-25; 21-25; 23-25)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (17-25; 25-20; 20-25; 18-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 6 punti, Novara 6, Busto Arsizio 6, Trento 3*, Monza 3, Chieri 3, Roma 3, Casalmaggiore 3, Scandicci 3, Firenze 3, Perugia 0, Cuneo 0*, Bergamo 0, Vallefoglia 0. *= 1 partita in meno

Egonu e Conegliano, quando il Dream Team è di provincia

Serie A1 femminile Novara batte Firenze, debutto vincente di Mazzanti a Perugia 08/11/2020 A 19:57