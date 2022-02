Nella serata si sono disputati tre recuperi della Serie A1 di volley femminile. Monza continua a volare e si conferma al comando della classifica generale dopo aver espugnato il campo di Chieri con uno schiacciante 3-0 (25-23; 25-20; 25-22). Le brianzole sono sempre più in fiducia, infilano la terza vittoria consecutiva (la 16ma stagionale) e ora vantano quattro punti di vantaggio su Scandicci e Conegliano (che ha però giocato due partite in meno), nove lunghezze di margine su Novara (che deve recuperare ben quattro incontri).

A trascinare le ospiti sono state l’opposto Magdalena Stysiak (18 punti), la schiacciatrice Alessia Gennari (13) e la centrale Anna Danesi (11 punti, 3 muri), affiancata in reparto da Sonia Candi (5 stampatone). Alle padrone di casa, incappate nel terzo ko di fila e sempre seste in graduatoria, non sono bastate Alessia Mazzaro ed Helena Cazaute (9 punti a testa), sottotono Kaja Grobelna (8).

Ad

Serie A1 femminile Ekaterina Antropova, è nata una nuova stella nella pallavolo 21/02/2022 A 08:08

Conegliano è stata clamorosamente trascinata al tie-break da Vallefoglia. La corazzata veneta ha perso il primo set, poi si è portata sul 2-1 ed è riuscita a spuntarla soltanto nella frazione decisiva. Le Campionesse d’Italia si impongono in trasferta per 3-2 (23-25; 25-13; 25-19; 21-25; 15-11) e lasciano un punto prezioso per strada. A prendere per mano le Pantere è stata una vertiginosa Paola Egonu, autrice di addirittura 39 punti sotto la regia di Joanna Wolosz, la quale ha cercato di chiamare in causa anche le schiacciatrici Miriam Sylla (14 punti, 3 muri) e Kathryn Plummer (9). Alle eccellenti padrone di casa non sono bastate Kenia Carcaces (23) e Sinead Jack-Kisal (12).

Trento ha travolto Bergamo per 3-0 (25-17; 25-20; 25-16) nello scontro salvezza tra ultima e penultima della classe. Le dolomitiche hanno operato il sorpasso sulle orobiche e su Perugia (14 punti contro 13), riaprendo la lotta per non retrocedere che interessa anche Roma (15), Casalmaggiore (16) e Vallefoglia (19). Partita indirizzata da Jessica Rivero (18 punti) e Yamila Nizetich (15).

Sylla s'immola in difesa, Egonu firma il punto: show di Conegliano

Serie A1 femminile Danesi e Rettke dominanti, Monza supera 3-0 Scandicci ed è 1ª 12/02/2022 A 19:02