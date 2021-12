La 13esima giornata della Serie A1 di volley femminile, originariamente programmata per domenica 26 dicembre, è stata rinviata nella sua interezza. A Santo Stefano non si scenderà in campo. Una brutta botta per quella che ormai era diventata una tradizione consolidata della pallavolo alle nostre latitudini. La motivazione è legata al numero sempre più crescente di positività al Covid-19 riscontrate all’interno delle varie squadre: nel corso di questa settimana si sono susseguiti i vari rinvii e, con ormai soltanto due incontri rimasti in programma alla vigilia di Natale (sulle sette complessive), la Lega Volley Femminile ha optato per il posticipo in massa, a data da definire, dell’ultima giornata del girone d’andata.

Il comunicato ufficiale

Il Consiglio di Amministrazione di Lega Pallavolo Serie A Femminile, preso atto del preoccupante evolversi della crisi pandemica che in queste ultime ore ha coinvolto in modo importante diversi gruppi squadra delle nostre società di Serie A1, considerando che le norme di indizione Campionati prevedono che l’ultima giornata del girone sia svolta in contemporanea, in considerazione che 5 partite su 7 sono già state rinviate a data da destinarsi, sentite le società consorziate di Serie A1 ed evidenziata la necessità di tutelare al massimo il Campionato e le prossime finali di Coppa Italia previste il 5 e 6 gennaio a Roma, preso atto della condivisione di tali preoccupazioni espresse con una lettera odierna dal Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Dott. Giuseppe Manfredi, viene determinato il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare di Serie A1 della tredicesima giornata, in programma alle ore 18.15 di domenica 26 dicembre“.

Il tabellone della Coppa Italia

Utilizzando la “classifica avulsa” si è anche definito il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 di volley femminile. I quarti di finale andranno in scena giovedì 30 dicembre in casa delle quattro meglio piazzate, mentre la Final Four si disputa a Roma il 5-6 gennaio.

[1] Conegliano vs [8] Cuneo

[4] Scandicci vs [5] Busto Arsizio

[2] Novara vs [7] Firenze

[3] Monza vs [6] Chieri

