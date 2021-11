E venne finalmente il giorno!! L'Imoco Conegliano è nella storia mondiale della pallavolo, perché il 3-2 in rimonta su Cuneo vale il 73° successo consecutivo in tutte le competizioni. La squadra di coach Santarelli eguaglia così il primato all-time di vittorie consecutive del VafikBank Istanbul, col club di Guidetti che era riuscito in questa mastodontica impresa tra l'ottobre 2012 e il gennaio 2014. Un record impensabile, frutto del lavoro di un dream team che non ha forse eguali nella storia della pallavolo italiana, trascinato non solo dal debordante talento di Paola Egonu, ma anche dalla capacità di cambiare pedine nella scacchiera delle "Pantere", senza però variare in alcun modo il risultato finale: la vittoria. Nel 3-2 sulla Bosca S. Bernardo, che vale ovviamente anche il consolidamento del primato in classifica, ci sono 30 punti per Egonu, ma anche 17 muri di squadra e una Robin De Kruijff sempre fondamentale nel gioco al centro. Alle padrone di casa non bastano così i 23 punti (con 3 ace) di Sofya Kuznetsova e la buona serata della coppia italiana Squarcini-Stufi (12+11).

Ad

A breve i report delle altre partite...

Serie A1 femminile Conegliano non si ferma! 72a vittoria consecutiva, è record 10/11/2021 A 21:02

Il tabellino

Bosca S. Bernardo Cuneo - Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano 2-3 (25-22; 15-25; 25-20; 18-25; 8-15)

Cuneo : Kuznetsova , Battistino , Squarcini , Spirito (L) , Giovannini , Zanette , Basso (L) , Agrifoglio , Gicquel , Signorile , Caruso , Jasper , Gay , Stufi . All. Pistola.

: Kuznetsova , Battistino , Squarcini , Spirito (L) , Giovannini , Zanette , Basso (L) , Agrifoglio , Gicquel , Signorile , Caruso , Jasper , Gay , Stufi . All. Pistola. Conegliano: Caravello (L) , Plummer , Courtney , Butigan , De Kruijf , Folie , Omoruyi , De Gennaro (L) , Vuchkova , Frosini , G. Gennari , Wolosz , Sylla , Egonu . All. Santarelli.

Gli altri risultati della 7ª giornata di Serie A1 femminile 2021-22

Acqua & Sapone Roma Volley Club - Vero Volley Monza 0-3 (22-25; 18-25; 22-25)

Roma : Avenia n.e., Trnkova 5, Bucci (L), Bugg 2, Cecconello 6, Venturi (L), Stigrot 9, Papa 2, Pamio 5, Klimets 20, Arciprete n.e., Rebora n.e., Decortes n.e. All. Saja.

: Avenia n.e., Trnkova 5, Bucci (L), Bugg 2, Cecconello 6, Venturi (L), Stigrot 9, Papa 2, Pamio 5, Klimets 20, Arciprete n.e., Rebora n.e., Decortes n.e. All. Saja. Monza: Lazovic 11, Stysak , Boldini , A. Gennari , Van Hecke 27, Orro 4, Mihajlovic , Parrocchiale (L) , Danesi 4, Zakchaiou 6, Davyskiba 8, Candi 3, Moretto , Negretti (L) . All. Gaspari.

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (26-24; 25-20; 18-25; 25-16)

Scandicci : Angeloni , Alberti , Silva Correa , Malinov , Napodano , Pietrini , Lubian , Natalia , Lippmann , Orthmann , Milanova , Bartolini , Camera (L) , Castillo (L) . All. Barbolini.

: Angeloni , Alberti , Silva Correa , Malinov , Napodano , Pietrini , Lubian , Natalia , Lippmann , Orthmann , Milanova , Bartolini , Camera (L) , Castillo (L) . All. Barbolini. Chieri: Alhassan , Cazaute , Bosio , Frantti , Piovesan , Bonelli , Grobelna , Villani , De Bortoli (L) , Mazzaro , Armini , Weitzel . All. Bregoli.

Post Instagram

Unet E-Work Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21; 25-20; 25-20)

Busto Arsizio : Poluter 2, Battista , Olivotto 7, Monza , Bressan , Gray 7, Colombo , Mingardi 20, Zannoni (L) , Stevanovic 10, L. Bosetti 7, Ungureanu 1, Herrera Blanco n.e. All. Musso.

: Poluter 2, Battista , Olivotto 7, Monza , Bressan , Gray 7, Colombo , Mingardi 20, Zannoni (L) , Stevanovic 10, L. Bosetti 7, Ungureanu 1, Herrera Blanco n.e. All. Musso. Firenze: Sorokaite 10, Sylves 3, Cambi 4, Bonciani , Van Gestel 5, Panetoni (L) , Knollema 2, Belien , Enweonwu , Graziani 2, Golfieri (L) , S. Nwakalor 15, Lapini , Diagne . All. Bellano.

Volley Bergamo 1991 - Igor Gorgonzola Novara ()

Bergamo : Ohman , Ogoms , Enright , Di Iulio , Borgo , Cicola , Turlà , Schoelzel , Faraone (L) , Lanier , Loda , Cagnin . All. Giangrossi.

: Ohman , Ogoms , Enright , Di Iulio , Borgo , Cicola , Turlà , Schoelzel , Faraone (L) , Lanier , Loda , Cagnin . All. Giangrossi. Novara: Imperiali (L) , Herbots , Montibeller , Battistoni , Fersino (L) , Bosetti , Chirichella , Hancock , Bonifacio , Washington , Costantini , D'Odorico , Daalderop , Karakurt . All. Lavarini.

Egonu e Conegliano, quando il Dream Team è di provincia

Serie A1 femminile Monza supera 3-1 Scandicci, Novara è 2ª da sola 07/11/2021 A 19:17