derby d'Italia è sempre e comunque delle Pantere, almeno finora. Dopo la Conegliano regola l'Igor Gorgonzola Novara anche nel posticipo della 3ª giornata di Serie A1, allungando a 68 la striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni. La squadra di Daniele Santarelli, nonostante le numerose assenze - alle lungodegenti Miriam Sylla e Sarah Fahr, si è infatti aggiunta anche Monica De Gennaro - non sembra conoscere alcun ostacolo in un cammino sempre più trionfale e raggiunge la Paola Egonu debordante come sempre e autrice di ben 23 punti, che le valgono la palma di MVP dell'incontro, ma grande partita anche per Megan Courtney e Lara Caravello, con quest'ultima che non ha fatto minamemente rimpiangere De Gennaro. Ottimo anche il rendimento delle centrali di Conegliano, mentre per Novara serata da dimenticare a livello offensivo: 36%, 14 errori e ben 13 muri subiti (6 da Caterina Bosetti, oggi davvero fuorigiri). Ilè sempre e comunque delle Pantere, almeno finora. Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana , il Prosecco Doc Imoco Volleyregola l'Igor Gorgonzolaanche neldi Serie A1, allungando ala striscia diin tutte le competizioni. La squadra di Daniele Santarelli, nonostante le numerose assenze - alle lungodegenti Miriam Sylla e Sarah Fahr, si è infatti aggiunta anche- non sembra conoscere alcun ostacolo in un cammino sempre più trionfale e raggiunge la Unet E-Work Busto Arsizio al comando della classifica , con 9 punti.debordante come sempre e autrice di ben, che le valgono la palma di MVP dell'incontro, ma grande partita anche per, con quest'ultima che non ha fatto minamemente rimpiangere De Gennaro. Ottimo anche il rendimento delle centrali di Conegliano, mentre per Novara serata da dimenticare a livello offensivo: 36%, 14 errori e ben 13 muri subiti (6 da Caterina Bosetti, oggi davvero fuorigiri).

Novara sceglie di schierare lo stesso sestetto con cui aveva iniziato la sfida valida per la Supercoppa 2021, perché – a detta di Stefano Lavarini – è quello che garantisce maggiore equilibrio, al netto della grande competizione interna tra le giocatrici della Igor. Daniele Santarelli, dopo aver evidenziato gli enormi problemi riscontrati finora durante gli allenamenti (a causa dei continui infortuni), decide invece di schierare in sestetto Loveth Oghosasere Omoruyi, schiacciatrice azzurra classe 2002, e lanciare Caravello nel ruolo di libero. Micha Hancock fa subito male dai 9 metri, trovando due ace consecutivi proprio su Omoruyi, ma Conegliano non ci mette molto a registrare la ricezione e a mettere Egonu in ritmo per un break di 8-0, propiziato anche dai troppi errori (8 nel set) non forzati dell’attacco Igor. Il muro dell’Imoco fa la differenza, sporcando tutti quegli attacchi avversari che non finiscono out e permettendo rigiocate su cui Joanna Wolosz è sempre precisa e saggia nel diversificare l’armamento delle sue bocche da fuoco. L’ingresso di Britt Herbots risveglia però Novara e sembra riaprire il 1° set, ma le Pantere hanno idee diverse e volano sul 16-11. Lavarini cambia tutta la diagonale principale, inserendo anche Ilaria Battistoni in palleggio e Sofia D’Odorico al posto di Bosetti, ma il parziale delle padrone di casa si amplia fino al 7-0 (20-11), prima della reazione d’orgoglio delle ospiti (20-16). Egonu sale in cattedra nel finale di set, lavorando benissimo anche nel fondamentale a rete e arrivando a 9 punti nel set, vanificando così lo show in battuta con cui D’Odorico era sembrata riaprire la frazione (23-22).

Pallavolo Conegliano imbattibile! 3-1 a Novara e 4ª Supercoppa consecutiva 02/10/2021 A 17:51

Il muro di Novara fa la differenza a inizio 2° set, ma Ebrar Karakurt non riesce proprio a entrare nel match e regala la parità (5-5) alle avversarie, dopo il buon break delle sue compagne. Hancock non è nella sua miglior serata e allora lascia nuovamente il posto a Battistoni: la palleggiatrice “di riserva” lavora decisamente meglio e riesce a innescare meglio l’attacco ospite, ma Egonu rimane inarrestabile e Conegliano sembra avere sempre tra le mani l’inerzia di questo posticipo. A metà set break di 0-3 che sembra avvantaggiare l’Igor Gorgonzola, ma i problemi in attacco si ripresentano, con Bosetti che è “sempre sotto” alla palla e soffre moltissimo il muro di Egonu (fondamentale in cui la stessa numero 9 di Novara è tante volte in ritardo e scomposta). La ricezione di Omoruyi salta sul turno al servizio di Battistoni e la formazione ospite sembra poter far suo il set, ma è ancora Egonu a sparigliare le carte in tavola col suo muro. Il Prosecco Doc neutralizza 5 set-point, risultando perfetta nelle scelte offensive – anche perché la palla arriva quasi sempre a Egonu – e fa sua la frazione con un 30-28 di orgoglio e tenacia.

Karakurt lascia il posto a Rosamaria Montibeller, mentre Sara Bonifacio sostituisce Haleigh Washington al centro, e Novara comincia il 3° set con un mini-break (0-3). Nika Daalderop diventa il terminale offensivo di riferimento, ma l’Igor Gorgonzola non riesce mai a prendere ritmo quando ne avrebbe l’occasione. Dai 9 metri fioccano tantissimi errori in battuta per entrambi i club, ma Conegliano lavora decisamente meglio a muro e ristabilisce la parità (13-13), prima di tentare la fuga decisiva con una Courtney cattedratica. Rosamaria ritorna fondamentale nel momento in cui la difesa ospite contiene qualsiasi bordata di Egonu, mentre Daalderop continua nel suo show personale anche quando i punti cominciano a diventare pesanti. Sul 18-19 Lavarini ricambia tutta la diagonale, soprattutto per sfruttare il servizio devastante di Hancock, ma la scena è tutta per Egonu. Due ace consecutivi per spezzare le ultime resistenze avversarie, prima dell’errore al servizio di Cristina Chirichella, utile a far esplodere di gioia un PalaVerde gremito e “firmare” il 3-0 finale.

Il tabellino

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-22; 30-28; 25-23)

Conegliano : Caravello (L), Plummer n.e., Courtney 11, Butigan n.e., De Kruijf 10, Folie n.e., Omoruyi 7, De Gennaro (L) n.e., Vuchkova 11, Frosini, Gennari, Wolosz, Egonu 23, Bardaro n.e. All. Santarelli.

: Caravello (L), Plummer n.e., Courtney 11, Butigan n.e., De Kruijf 10, Folie n.e., Omoruyi 7, De Gennaro (L) n.e., Vuchkova 11, Frosini, Gennari, Wolosz, Egonu 23, Bardaro n.e. All. Santarelli. Novara: Imperiali (L) n.e., Herbots 2, Montibeller 8, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 7, Chirichella 3, Hancock 2, Bonifacio 2, Washington 3, Costantini n.e., D'Odorico 2, Daalderop 12, Karakurt 5. All. Lavarini.

Egonu e Conegliano, quando il Dream Team è di provincia

CEV Champions League Novara regola il Chemik Police e vola ai quarti di Champions 04/02/2021 A 22:20