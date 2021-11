Non si ferma la marcia dell’Imoco Volley Conegliano che infila la 76ª vittoria consecutiva nell’insidiosissima trasferta contro la Savino del Bene Scandicci. La formazione allenata da Daniele Santarelli rimane così ovviamente in testa alla classifica di Serie A1, dove guadagna anche un punto su Novara che nel pomeriggio ha battuto al tie-break Busto Arsizio. Scandicci ha venduto cara la pelle, creando più di un problema alla formazione veneta e riuscendo anche a strappare il primo parziale. Una Natalia in grande spolvero e qualche errore di troppo da parte dell’Imoco fissano il punteggio del primo set sul 25-23 in favore delle padrone di casa. Grande equilibrio anche nel secondo parziale, a lungo guidato da Scandicci, ripresa solo nel finale di set, quando Paola Egonu è salita in cattedra, per non scenderne più fino a fine match.

Conegliano non fa cadere una palla: tuffo spettacolo di De Gennaro

Ad

Dopo il 24-26 del secondo set, la partita si mette molto più in discesa per le “pantere” che trovano grandissima concretezza da parte delle due schiacciatrici americane Kathryn Plummer e Meghan Courtney, gestite come sempre al meglio dalla maestria di Asia Wołosz. L’errore in attacco proprio di Natalia ferma il punteggio del terzo set sul 19-25 per Conegliano. Mai veramente in dubbio anche il risultato del quarto set con Scandicci che prova a ricucire lo strappo iniziale senza mai riuscirci completamente. Il muro di Raphaela Folie su Elena Pietrini chiude il match regalando i tre punti alle gialloblù.

CEV Champions League Women CEV Champions League (F): le indicazioni della 1ª giornata 26/11/2021 A 12:17

Migliore marcatrice del match è stata, come spesso succede nelle partite di Conegliano, l’opposta azzurra Paola Egonu, autrice di ben 28 punti, ottenuti dopo un inizio difficile soprattutto in attacco. Insieme a lei, da sottolineare l’ottima prestazione di Plummer e Courtney che firmano rispettivamente 14 e 13 punti. Dal lato delle toscane non bastano i 18 punti di una buona Natalia e i 14 di Elena Pietrini.

Highlights: Conegliano-Zok UB 3-0

CEV Champions League Women Highlights: Conegliano-Zok UB 3-0 24/11/2021 A 20:36