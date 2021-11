Dopo aver eguagliato il Vakifbank Instanbul di Guidetti, l'si migliora ulteriormente e iscrive il proprio nome in solitaria nellamondiale. Ilequivale infatti al- in tutte le competizioni - per le Pantere: mai nessun club nella storia del volley, anche maschile, era riuscito in tale impresa. Se i 73 del Vakifbank sembravano fino a poche settimane fa un record destinato a restare nei libri di storia di questo sport, ora sorge spontanea: a quante vittorie arriverà la striscia di Conegliano e quale avversaria saprà interromperla? Il campionato di A1 femminile , per ora, sembra fornirci una risposta: nessuna. Il rischio-appagamento non sembra albergare nella squadra di coach, anche perché lo stesso allenatore sa come tenere tese le corde delle sue splendide atlete, perfino nei momenti di maggior difficoltà, dovuti alle tante assenze forzate.in altrettante uscite stagionali di campionato, cola quota 24 punti: la rivale più accreditata, l'Igor Gorgonzola Novara, insegue a quattro lunghezze, seppur con una partita giocata in meno.