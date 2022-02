Vero Volley Monza regola 3-0 la Savino Del Bene Scandicci, ritrovando il successo dopo il primato solitario in classifica, a quota 43 punti (3 in più proprio di Scandicci). Nel netto successo maturato tra le mura amiche dell'Arena, è la coppia formata da Anna Danesi e Dana Rettke a dare spettacolo. La centrale azzurra si conferma insuperabile a muro (4) e sempre pronta sui 1° tempi che le offre Alessia Orro; quella statunitense domina in attacco, tra colpi veloci e fast, chiudendo con 14 punti e da miglior marcatrice delle rosablù. La differenza tra Monza e Scandicci, quest'ultima al k.o. dopo otto vittorie di fila in A1, sta soprattutto al centro, ma anche nel rendimento delle restanti schiacciatrici in attacco. Elena Pietrini non passa quasi mai da posto 4 e l'involuzione dell'azzurra comincia un po' a preoccupare anche in vista dei prossimi Mondiali: il talento della "ragazza terribile" è fuori discussione, ma queste percentuali in attacco (oggi 5 punti col 21%) non possono bastare, né per la Savino Del Bene, né per la Nazionale. Ekaterina Antropova, giovanissima opposto (classe 2003), viene invece schierata nel 6+1 iniziale ma paga qualche passaggio a vuoto di troppo e lascia presto il posto a Indre Sorokaite. Neppure l'ex-Firenze riesce però a cambiare volto all'attacco ospite, che deve così aggrapparsi soltanto alle invenzioni di Natalia (17 punti) e Sara Alberti (7, con 4 muri-punto). Big match avrebbe dovuto essere e partita di cartello è stata. Laregolala, ritrovando il successo dopo il k.o. contro l'Igor Gorgonzola Novara e anche ilin classifica, a quota(3 in più proprio di Scandicci). Nel netto successo maturato tra le mura amiche dell'Arena, è la coppia formata daa dare spettacolo. La centrale azzurra si confermae sempre pronta sui 1° tempi che le offre; quella statunitense, tra colpi veloci e fast, chiudendo cone da miglior marcatrice delle rosablù. La differenza tra Monza e Scandicci, quest'ultima al k.o. dopo otto vittorie di fila in A1, sta soprattutto al centro, ma anche nel rendimento delle restanti schiacciatrici in attacco.non passa quasi mai da posto 4 ecomincia un po' a preoccupare anche in vista dei prossimi Mondiali: il talento della "ragazza terribile" è fuori discussione, ma queste percentuali in attacco (oggi 5 punti col 21%) non possono bastare, né per la Savino Del Bene, né per la Nazionale., giovanissima opposto (classe 2003), viene invece schierata nel 6+1 iniziale ma paga qualchedi troppo e lascia presto il posto a. Neppure l'ex-Firenze riesce però a cambiare volto all'attacco ospite, che deve così aggrapparsi soltanto alle(7, con 4 muri-punto).

Anna Danesi dice no: che monster-block su Haak!

Vincere una sfida di Serie A1 femminile, chiudendo col 32% in attacco e concedendo alle avversarie il 45% di eccellenza in ricezione, nel 2022 è impresa impossibile. Il termine concedere non è peraltro usato a sproposito, visto che dai nove metri la Savino Del Bene Scandicci non riesce quasi mai a mettere in crisi la ricezione delle padrone di casa - soltanto due ace, peraltro molto estemporanei, realizzati da Natalia a inizio 2° set - e, pur sbagliando poco (10 errori in battuta), sostanzialmente non sfrutta il primo fondamentale della pallavolo contemporanea. Orro può allora divertirsi e far divertire, cercando molto le sue centrali e venendo ripagata con ottime percentuali: Danesi chiude infatti col 50%, Rettke con un ottimo 62%, calato peraltro soltanto nel 3° set visto che alla fine di quello precedente la statunitense era sul 75%. È proprio il rendimento delle due centrali a compensare la scarsa vena offensiva di Magdalena Stysiak (2/12 in attacco) e Anna Davyskiba (32%). L'opposto polacca viene così sostituita da Lise Van Hecke e la scelta di coach Gaspari si rivela azzeccata, oltre che necessaria: la pallavolista belga non è straripante come suo solito (35% in attacco) ma mette comunque a terra quasi tutti i palloni pesanti di questa sfida, compresi quelli del 3° set.

Orro a una mano per il 1° tempo di Danesi: è Monza-show!

Per Scandicci un k.o. inatteso, più nel modo in cui è maturato che non per il risultato in sé. La reazione d'orgoglio nel set conclusivo è troppo poco per una squadra che ormai ambisce decisamente a sparigliare le carte in tavola alle "grandi" di questo campionato. Nei numeri non risiede quasi mai la verità, ma quelli di Pietrini devono essere analizzati attentamente perché Elena sembra giocatrice completamente diversa rispetto a quella, meravigliosa, vista a settembre con l'azzurro addosso. 21% in attacco oggi, 26% contro Trentino, 29% nel 3-2 su Cuneo, 44% (e 19 punti) nel match con Bergamo, 29% nel 3-0 casalingo su Casalmaggiore: queste le sue percentuali in attacco, andando a ritroso fino alla 1ª giornata di ritorno. La Savino Del Bene può vincere anche con questo rendimento di Pietrini - e l'ha ampiamente dimostrato in stagione - ma, da diamante grezzo qual è, la schiacciatrice ventunenne è chiamata a un salto di qualità importante, specie nelle sfide di cartello, proprio com'era successo agli Europei. Quanto ad Antropova, dopo autentici show individuali, un passaggio a vuoto quasi fisiologico, considerando i soli 18 anni d'età. Il talento è da predestinata, il fisico anche: la contesa Italia-Russia durerà forse a lungo per averla tra le proprie fila ma ciò che risulta assurdo, se non incredibile, è che nell'ultimo Mondiale U20 femminile nessuna delle due nazionali l'abbia convocata...

Il tabellino

Vero Volley Monza - Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-20; 25-21; 31-29)

Monza : Lazovic, Stysiak 2, Boldini n.e., Gennari 9, Van Hecke 11, Orro 3, Parrocchiale (L), Danesi 12, Rettke 14, Zakchaiou n.e., Davyskiba 7, Candi 1, Moretto n.e., Negretti. All . Gaspari.

: Lazovic, Stysiak 2, Boldini n.e., Gennari 9, Van Hecke 11, Orro 3, Parrocchiale (L), Danesi 12, Rettke 14, Zakchaiou n.e., Davyskiba 7, Candi 1, Moretto n.e., Negretti. . Gaspari. Scandicci: Angeloni n.e., Alberti 7, Silva Correa 3, Malinov 1, Napodano (L) n.e., Pietrini 5, Lubian n.e., Natalia 17, Lippmann 6, Bartolini, Antropova 6, Camera, Sorokaite 4, Castillo (L). All. Barbolini.

