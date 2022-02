Vero Volley Monza è diventata grande! Se il k3-1 sull'Imoco Conegliano nella 5ª giornata della Serie A1 femminile lo conferma pienamente. La squadra di coach Gaspari espugna il PalaVerde (10° successo di fila) grazie alle bordate di Magdalena Stysiak (23 punti col 53% in attacco) e allo show di Dana Rettke. La centrale statunitense, praticamente appena arrivata a Monza dopo il successo NCAA con Wisconsin, domina sotto rete e chiude con 15 punti (3 muri e 2 ace), confermando quanto di buono fatto vedere all'esordio europeo. Monza mantiene il primato in classifica, seppur non solitario, volando a 40 punti come Scandicci, ma avendo giocato un match in meno rispetto alla Savino Del Bene. A Conegliano non basta la solita Paola Egonu, autrice di 28 punti (3 ace), complice il 39% in attacco di squadra e i 29 punti regalati tra errori dai nove metri e colpi in attacco. Le Pantere incassano così il 2° k.o. stagionale - dopo il 2-3 contro Firenze - e scivolano al 3° posto, con tre punti di ritardo rispetto alla coppia Monza-Scandicci. Laè diventata grande! Se il k .o. in Champions contro il VakifBank Istanbul aveva già dato prova di questa asserzione, il successonella 5ª giornata della Serie A1 femminile lo conferma pienamente. La squadra di coach Gaspari espugna il PalaVerde (10° successo di fila) grazie alle bordate di(23 punti col 53% in attacco) e allo. La centrale statunitense, praticamente appena arrivata a Monza dopo il successo NCAA con Wisconsin, domina sotto rete e chiude con, confermando quanto di buono fatto vedere all'esordio europeo. Monza mantiene il, seppur non solitario, volando a, ma avendo giocato un match in meno rispetto alla Savino Del Bene. A Conegliano non basta la, autrice di, complice ildi squadra e i 29 punti regalati tra errori dai nove metri e colpi in attacco. Le Pantere incassano così il- dopo il 2-3 contro Firenze - e scivolano al, con tre punti di ritardo rispetto alla coppia Monza-Scandicci.

A proposito di Scandicci, la Savino Del Bene si gode la nuova stella della pallavolo mondiale, insieme ad Arina Fedorovtseva (banda del Fenerbahce). Ekaterina Antropova chiude infatti con 24 punti (54% in attacco) nel 3-0 che Elena Pietrini, rimasta oggi a guardare dalla panchina, e compagne rifilano alla Unet E-Work Busto Arsizio. La 2003 russa - con una querelle circa la sua nazionalità destinata a tenere banco ancora a lungo e l'Italia a sperare di poterla avere in Nazionale per dominare il futuro prossimo - infila anche 8 ace e manda sempre in tilt la ricezione di Busto (30% di eccellenza). La squadra allenata da Massimo Barbolini centra così la 14ª vittoria stagionale in A1, a fronte di sole tre sconfitte, e rimane in vetta aspettando i recuperi che dovranno affrontare Conegliano e Novara.

Successi anche per Casalmaggiore, Chieri, Cuneo e Roma. La VBC Trasporti Pesanti espugna il taraflex di Bergamo soltanto al tie-break (15-12), soprattutto grazie ai 27 punti (con 6 muri) di Adhuoljok John Majak: l'opposto azzurra, classe 2000, dà spettacolo con grandi colpi e vanifica così le prove di Sara Loda e Khalia Lanier, autrici di 19 punti a testa, ma soprattutto quella di Bozana Butigan. La centrale, appena arrivata al Volley Bergamo 1991 da Conegliano, chiude con 19 punti e 7 muri-punto, dimostrandosi fin da subito un valore aggiunto per la squadra di coach Volpini. La Reale Mutua Fenera Chieri supera invece 3-1 Trentino coi 27 punti (e 61% in attacco) di Kaja Grobelna, rimanendo così al 6° posto provvisorio in classifica. La Bosca S. Bernardo Cuneo fa festa sul taraflex del Palazzetto Dello Sport Alberto Carneroli superando 3-0 Vallefoglia nonostante l'assenza di Sofya Kuznetsova; ci pensa Alice Degradi a prendersi la scena, con una prova da 19 punti e 65% in attacco ma anche tanta solidità in ricezione (74% di positiva su 23 colpi). Cuneo resta in zona Playoff, attualmente 7ª con un record al 50% (8 successi in sedici partite fin qui disputate).

