Oggi si sono disputate cinque partite valide per la nona giornata della Serie A1 2021-2022 di volley femminile. Novara ha fatto suo l’intensissimo big match contro Busto Arsizio, imponendosi al tie-break dopo essere stata sotto per 2-1 e 12-9 nel tie-break. Le piemontesi, trascinate dalle attaccanti Caterina Bosetti (16) e Nika Daalderop (15), hanno regolato le Farfalle, a cui non sono bastate le dirompenti Alexa Gray (24 punti) e Camilla Mingardi (21 punti). Novara resta così in seconda posizione a -2 dalla capolista Conegliano (a parità di incontri disputati), mentre le lombarde sono ora in quarta posizione dopo aver subito il sorpasso da Monza. Le brianzole sono dovute ricorrere al tie-break per espugnare il campo di Cuneo sotto i colpi di Lise van Hecke (23 punti), Magdalena Stysiak (21) e Anna Davyskiba (14), mentre alle padrone di casa non è bastata Sofya Kuznetsova (23). Monza è così terza a -3 da Novara, +1 su Busto Arsizio.

Ad

Casalmaggiore si è imposta con uno schiacciante 3-0 sul campo di Trento, presa per mano da Ellen Braga (18 punti) e Polina Rahimova (10). Le lombarde infilano il quinto successo stagionale e si issano all’ottavo posto, mentre le dolomitiche rimangono in ultima posizione, nonostante le prove di Jessica Rivero (16) ed Eleonora Furlan (10). Chieri ha infilato il 2° successo consecutivo, sconfiggendo Firenze al tie-break nello scontro diretto per il provvisorio sesto posto in classifica. Le piemontesi sono volate sul 2-0, sono state rimontate e poi hanno dominato la frazione decisiva per mano della bomber Kaja Grobelna (23) e della tonica Helena Cazaute (16), mentre alle toscane non sono bastate Sylvia Nwakalor (23 punti) e Indre Sorokaite (15).

Serie A1 femminile Conegliano fa 74 di fila: mai nessuno come le Pantere 21/11/2021 A 17:26

Vallefoglia ha battuto Perugia per 3-1 nella cruciale sfida salvezza. Le marchigiane si sono imposte di fronte al proprio pubblico e hanno così lasciato alle umbre il penultimo posto in graduatoria. A dettare legge sono state le solite Tatiana Kosheleva (17 punti) e Kenia Carcaces (18) contro Helena Havelokova (13), Valentina Diouf (16) e Anastasia Guerra (12). Di seguito i risultati delle partite giocate oggi per la Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

Risultati 9ª giornata Serie A1 femminile 2021-22

Unet E-Work Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara 2-3 (19-25; 25-21; 25-11; 23-25; 13-15)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Il Bisonte Firenze 3-2 (25-19; 25-21; 19-25; 23-25; 15-8)

Delta Despar Trentino vs Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 0-3 (20-25; 16-25; 21-25)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Vero Volley Monza 2-3 (25-23; 19-25; 11-25; 25-22; 12-15)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (22-25; 25-22; 25-22; 25-21)

CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE

Conegliano 24 punti (9 partite disputate), Novara 22 (9), Monza 19 (9), Busto Arsizio 18 (9), Scandicci 17 (8), Chieri 16 (10), Firenze 15 (9), Casalmaggiore 12 (9), Bergamo 9 (9), Vallefoglia 9 (9), Roma 8 (9), Cuneo 8 (9), Perugia 7 (9), Trento 5 (9).

Il muro di Novara è insuperabile: monster-block di Chirichella!

Serie A1 femminile Monza travolge Casalmaggiore: 3-0 e secondo posto 20/11/2021 A 23:02