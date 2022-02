Igor Gorgonzola Novara, seppur a distanza di quasi un mese dall'ultima partita giocata in Serie A1 femminile 2021-22. Nel recupero del 4° turno di ritorno, le igorine di coach Stefano Lavarini vincono 3-1 in rimonta il big match contro la Vero Volley Monza, con una grande prova di squadra. Cristina Chirichella e compagne risalgono infatti da un 1° brutto set (25-21 per le ospiti) e dominano nei due successivi, per poi chiudere coi tre punti grazie alle giocate della coppia Daalderop-Karakurt. Monza si ferma invece dopo quasi un girone di sole vittorie: undicesima consecutiva, ma oggi arriva un k.o. netto, specie per quanto visto sul taraflex del Pala Igor. L'Igor fa malissimo dai nove metri (9 ace a fronte di soli 6 errori in battuta) e beneficia dei 22 punti di Ebrar Karakurt, ma anche dei 18 di Nika Daalderop e della solita, meravigliosa, versatilità di Caterina Bosetti, senza dimenticare le super-difese di Eleonora Fersino. Per Monza tante difficoltà in attacco (38% di squadra), con Magdalena Stysiak in sofferenza da qualsiasi posto (14/43, 6 errori e 3 muri subiti). Bene invece Dana Rettke, l'ultima ad arrendersi: la centrale statunitense si conferma innesto di rilievo, componendo un grande duo al centro insieme ad Anna Danesi. Novara sale così a 34 punti in classifica, a -6 dalla vetta e dopo una settimana caratterizzata Savino Del Bene Scandicci. Ennesima prova di forza dell', seppur a distanza di quasi un mese dall'ultima partita giocata in2021-22. Nel recupero del 4° turno di ritorno, le igorine di coach Stefano Lavarini vinconoil big match contro la, con una grande prova di squadra. Cristina Chirichella e compagne risalgono infatti da un 1° brutto set (25-21 per le ospiti) e dominano nei due successivi, per poi chiudere coi tre punti grazie alle giocate della. Monza si ferma invece dopo quasi un quella su Conegliano di domenica è stata infatti l', ma oggi arriva un k.o. netto, specie per quanto visto sul taraflex del Pala Igor. L'Igor fa malissimo dai nove metri (9 ace a fronte di soli 6 errori in battuta) e beneficia dei, ma anche dei 18 di Nika Daalderop e della solita, meravigliosa, versatilità di, senza dimenticare le super-difese di. Per Monza tante difficoltà in attacco (38% di squadra), conda qualsiasi posto (14/43, 6 errori e 3 muri subiti). Bene invece, l'ultima ad arrendersi: la centrale statunitense si conferma innesto di rilievo, componendo un grande duo al centro insieme ad. Novara sale così ain classifica, a -6 dalla vetta e dopo una settimana caratterizzata dall'incredibile questione Liberec-Dinamo Mosca . La Vero Volley rimane invece ferma a 40 punti, in vetta assieme alla

Anna Danesi dice no: che monster-block su Haak!

Il recupero del 4° turno del girone di ritorno sembra poter far presagire un altro colpaccio di una Vero Volley Monza ormai definitivamente maturata al ruolo di "grande" del campionato di A1 femminile. Nel 1° set la squadra di coach Gaspari è praticamente perfetta in qualsiasi fondamentale, tranne la ricezione, e concede solamente il 27% in attacco alle padrone di casa. Alessia Orro spinge bene con le centrali e si diverte con le solite aperture tra posto 2 e 4, anche perché Stysiak comincia col piglio delle serate migliori. Sul 14-21 un piccolo calo di tensione delle rosablù, ma set mai in discussione. La partita cambia però improvvisamente nel 2° set, perfettamente speculare rispetto al precedente. A scavare il solco è fin da subito l'Igor, che comincia a fare molto male dai nove metri e a beneficiare dei grandi colpi da posto 2 di Karakurt. L'opposto turca passa sistematicamente sopra al muro monzese e manda in tilt la ricezione avversaria insieme ai servizi al fulmicotone di Micha Hancock.

Hancock a una mano per il 1° tempo di Chirichella

Monza si aggrappa al grande lavoro a muro di Rettke, ma assiste impotente al calo delle proprie percentuali in attacco e al sensibile miglioramento della correlazione muro-difesa di Novara. Al resto, ci pensa la coppia Daalderop-Karakurt, con la compartecipazione di una Bosetti sempre imprescinibile per lo scacchiere tattico di coach Lavarini. Il 25-14 del 3° set è manifesto di potenza pallavolistica per l'Igor Gorgonzola, che non dà mai la sensazione di poter calare in termini d'intensità. Karakurt s'inventa due aceconsecutivi per chiudere il set, ma non termina qui il suo show personale. Anche nell'ultima frazione di gara, la turca è infatti fondamentale mentre coach Gaspari si gioca la carta del cambio in diagonale, inserendo Lise Van Hecke al posto di Stysiak. La belga lo ricambia con buone cose in attacco, ma Novara è ormai padrona della partita e deve soltanto controllare il +4 (15-11) accumulato grazie a due grandi giocate individuali di Daalderop.

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara - Vero Volley Monza 3-1 (20-25; 25-17; 25-14; 25-21)

Novara : Imperiali (L) n.e., Herbots, Battistoni n.e., Fersino (L), Bosetti 12, Chirichella 9, Hancock 6, Bonifacio 6, Costantini n.e., D'Odorico 1, Daalderop 18, Karakurt 22. All. Lavarini.

: Imperiali (L) n.e., Herbots, Battistoni n.e., Fersino (L), Bosetti 12, Chirichella 9, Hancock 6, Bonifacio 6, Costantini n.e., D'Odorico 1, Daalderop 18, Karakurt 22. All. Lavarini. Monza: Lazovic 1, Stysiak 16, Boldini, Gennari 15, Van Hecke 7, Orro 2, Parrocchiale (L), Danesi 6, Rettke 8, Zakchaiou n.e., Davyskiba 5, Candi 2, Moretto n.e., Negretti (L) n.e. All. Gaspari.

