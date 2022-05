Il rumor di mercato era nell'aria ormai da settimane, ma ora è arrivata anche l'ufficialità dell'accordo.saluta la- dopo tre stagioni in cui ha vinto la CEV Cup 2021 ed è stata premiata quale miglior muro nelle Serie A1 2019-20 e 2021-22 - per passare all' Igor Gorgonzola Novara con unfino a. Sotto la guida tecnica di, anch'egli confermatissimo per altri due anni , si ricomporrà così ilpure in un club, dal momento che Danesi affiancherà la capitana delle, per quella che pare essere una super coppia di centrali