Camilla Mingardi, opposto Azzurra classe 1997, reduce da due ottime annate a livello individuale con le Farfalle della Massimo Barbolini ci sarà così la 2ª marcatrice della scorsa regular season di Serie A1 femminile (enorme talento offensivo e di grandi colpi, che però potrebbe togliere inevitabilmente spazio a una delle più luminose giovani stelle della Pallavolo mondiale. Non si ferma il mercato in entrata per la Savino Del Bene Scandicci ! Il club toscano ha infatti ufficializzato l'accordo per la prossima stagione con, opposto Azzurra, reduce da due ottime annate a livello individuale con ledella Unet E-Work Busto Arsizio . A disposizione di coachci sarà così la 2ª marcatrice della scorsa regular season di Serie A1 femminile ( 524 punti realizzati in 26 partite giocate), una giocatrice dotata die di grandi colpi, che però potrebbe togliere inevitabilmente spazio a una delle più luminose giovani stelle della Pallavolo mondiale.

posto 2, ruolo di schiacciatrice, lasciando così il debordante talento di Antropova nel ruolo di opposto per un modulo che prevederebbe anche Elena Pietrini in banda, visto che la "ragazza terribile" ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025. Con questo innesto di mercato, qualora Mingardi dovesse essere la titolare di Ekaterina Antropova partirebbe infatti ancora una volta in seconda fila nelle gerarchie della squadra. Non è però escluso che l'ex giocatrice di Busto Arsizio possa ricoprire il, lasciando così ildi Antropova nel ruolo di opposto per un modulo che prevederebbe anchein banda, visto che la "" ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025.

Sono davvero contenta di essere arrivata a Scandicci perchè penso sia una delle società più importanti d’Italia, una squadra con grandi obiettivi. Penso che gli obiettivi della prossima stagione siano ambiziosi, la società ha allestito un roster competitivo a livello nazionale e internazionale, quindi credo che, dopo il trofeo vinto lo scorso anno (la ), si possa puntare ad ottenere un altro risultato importante a livello europeo, inoltre credo che anche in campionato questa squadra possa puntare alla vetta", queste le dichiarazioni di Mingardi da nuova giocatrice della Savino Del Bene Volley. la CEV Challenge Cup , ndr", queste le dichiarazioni di Mingardi da nuova giocatrice della Savino Del Bene Volley.

Quella di Mingardi è sicuramente una firma di peso per Scandicci, che ha cambiato davvero tanto in quello che sarà il 6+1 titolare della prossima stagione, specie al centro. Salutate Ana Beatriz Silva Correa (passata al Kuzeyboruspor) e Marina Lubian (prossima stella di Conegliano), la Savino Del Bene ha infatti ingaggiato Yvon Belien (olandese classe 1993) e Haleigh Washington (statunitense del 1995) per comporre una coppia inedita al centro della rete. Sarà ancora Ofelia Malinov, con Isabella Di Iulio pronta a subentrarle quale backup in regia, a dover innescare al meglio tutte le sue compagne, in un roster che sembra comunque infarcito di talento e versatilità a 360°. Scandicci punterà ovviamente a competere con le big del campionato per lo Scudetto, oltre che con le avversarie europee in una CEV Cup 2022-23 in cui ci sarà proprio anche la Unet E-Work Busto Arsizio.

