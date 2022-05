Clamoroso ritorno per le Farfalle di Busto Arsizio! Dopo quasi dieci anni, Carli Lloyd torna infatti a vestire i colori della Unet E-Work per comporre, insieme a Rosamaria Montibeller, una diagonale principale che fa già sognare i tifosi bustocchi. A quasi 33 anni (essendo nata il 6 agosto 1989) e dopo la nascita della sua prima figlia nel 2021, la palleggiatrice, protagonista del triplete italiano realizzato da Busto nella stagione 2011-12, torna così nel club che l'ha definitivamente lanciata nel grande volley. Dopo l'esperienza collegiale a University of California Berkeley, Lloyd era infatti approdata all'allora Yamamay per disputare due stagioni ad altissimo livello, prima di vestire - tra le altre - le maglie di Conegliano, Casalmaggiore, Praia Clube (dove aveva giocato con Rosamaria) e Eczacibasi.

La più forte di tutte". Così apre il sito web della UYBA per annunciare il sensazionale ritorno della palleggiatrice e far riaccendere l'entusiasmo di ambiente e tifosi dopo una stagione chiusa al 5° posto in stagione regolare con 51 punti (16 vittorie e 10 k.o.) e l'eliminazione 0-2 nei quarti di finale Playoff contro la Savino Del Bene Scandicci di Ofelia Malinov, quest'ultima riconfermata da poco alla regia della squadra allenata da Massimo Barbolini. ". Così apre il sito web della UYBA per annunciare il sensazionale ritorno della palleggiatrice e fardi ambiente e tifosi dopo una stagione chiusa alin stagione regolare con 51 punti (16 vittorie e 10 k.o.) e l'eliminazionedi finale Playoff contro ladi Ekaterina Antropova , quest'ultima riconfermata da poco alla regia della squadra allenata da Massimo Barbolini.

Ad

Antropova insuperabile a muro: 7 nel 3-0 di Scandicci su Tenerife

Serie A1 femminile Conegliano, Monza e Scandicci in semifinale Playoff 14/04/2022 A 08:49

Il ritorno di Carli Lloyd a Busto Arsizio è stato reso noto dalla società biancorossa durante la terza puntata di "UYBA Mystery Room", programma con ospiti a sorpresa andato in onda ieri pomeriggio sui social network e che ha ospitato, oltre alla regista americana, anche il commentatore Rai Marco Fantasia e l'ex Farfalla Celeste Poma. Queste le prime parole di Lloyd da nuova giocatrice di Busto: "Sono entusiasta di tornare dove tutto è iniziato: ho dei ricordi incredibili delle stagioni a Busto Arsizio e sono pronta per ricominciare. L'esperienza con il campionato "Athletes Unlimited" è stata per me un test per capire a che punto sono fisicamente e mentalmente: sono soddisfatta, ho capito che voglio giocare ancora seriamente a pallavolo e dopo l'estate sarò a Busto Arsizio con la mia famiglia a sostenermi e la mia Storm Rose mi sarà sempre vicina anche durante le partite alla E-Work arena. Mi aspetto una stagione molto stimolante e credo che potremo fare cose importanti: felicissima di ritrovare Rosamaria con la quale mi ero trovata molto bene in Brasile al Praia Clube".

Serie A1 femminile Scandicci regola Busto Arsizio, Monza ok con Chieri 10/04/2022 A 20:20