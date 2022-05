Prosegue il sodalizio trae l'. Il club ha infatti annunciato il, fino al, col proprio allenatore per proseguire nel progetto tecnico inaugurato a luglio 2020. Ilcambierà forse profondamente e abbiamo già analizzato ledi mercato in un altro approfondimento , ma qui importa rilevare la volontà di proseguire con un allenatore che ha plasmato enormemente il gruppo novarese perdella pallavolo italiana ed europea. A conferma di ciò, le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale di Novara,, nell'annunciare il rinnovo del tecnico piemontese: "".

Quelli che nel comunicato societario vengono definiti fisiologici aggiustamenti del gruppo squadra, potrebbero invece rispondere ai nomi di Anna Danesi, centrale vista quest'anno a Monza e perno della Nazionale di Davide Mazzanti, Julia Ituma, da molti considerata la nuova "Paola Egonu", e Jordyn Poulter, palleggiatrice oro olimpico con Team USA, dal 2020 protagonista in Italia con Busto Arsizio e ora pronta a subentrare a un'altra alzatrice a stelle e strisce, Micha Hancock. La diagonale titolare dell'Igor dovrebbe però cambiare solo per metà, dal momento che la giovanissima opposto turca Ebrar Karakurt (classe 2000) ha convinto tutti a Novara e sembra poter diventare il perno su cui costruire il prossimo ciclo pallavolistico.

Per Lavarini saranno così tre gli anni di, salvo ovviamente stravolgimenti di sorta. Dalla metà del gennaio 2022, il tecnico quarantatreenne è infatti allenatore anche della, dopo aver superato la concorrenza di(tecnico di Conegliano), Alessandro Chiappini e, quest'ultimo ex schiacciatore francese di tutto successo, capace di vincere anche un oro mondiale alla guida della Polonia maschile nel 2014. Lavarini potrà così lavorare con pallavoliste del calibro di Joanna Wolosz , per cercare di riportare ladopo tre edizioni consecutive di assenza e il 9° posto di Pechino 2008, ma anche di ottenere un buon risultato ai prossimi Mondiali, che in parte si giocheranno peraltro a Lodz.