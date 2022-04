gare-2 dei quarti di finale Playoff di Serie A1 femminile, conosciamo già tre delle quattro semifinaliste. Soltanto l'Igor Gorgonzola Novara sarà infatti costretta a disputare il gatte della Bosca S. Bernardo Cuneo, dal momento che le altre favorite per la vittoria finale hanno superato agilmente le rispettive avversarie. A cominciare dalla Savino Del Bene Scandicci, che ha rifilato un netto 3-0 a domicilio alla Unet E-Work Busto Arsizio, grazie al dominio di Coi risultati maturati ieri sera, nelledi finale Playoff di Serie A1 femminile, conosciamo già tre delle quattro semifinaliste. Soltanto l'sarà infatti costretta a disputare il terzo atto della serie contro ledella, dal momento che le altre favorite per la vittoria finale hanno superato agilmente le rispettive avversarie. A cominciare dalla, che ha rifilato una domicilio alla, grazie al dominio di Ekaterina Antropova

backup di Paola Egonu ai 25 punti (50% in attacco e 1 solo errore), dominando anche a rete (6 muri-punto) e trascinando la squadra di coach Barbolini insieme a Elena Pietrini. La ragazza terribile ha offerto una prova stile-Europei, tenendo molto bene in ricezione (40% di eccellenza) e attaccando con continuità per un bottino di 14 punti col 46%. Ottima in ricezione e nella correlazione muro-difesa, Scandicci ha tenuto al 30% l'attacco delle farfalle allenate da Marco Musso, con Alexa Gray fermatasi a soli 10 punti. L'opposto russa - speriamo che il ricorso per la sua nazionalità sportiva arrivi nel minor tempo possibile, perché comeai prossimi Mondiali femminili sarebbe un lusso - ha chiuso infatti con(50% in attacco e 1 solo errore), dominando anche a rete () e trascinando la squadra di coach Barbolini insieme a. Laha offerto una prova stile-Europei, tenendo(40% di eccellenza) e attaccando con continuità per un bottino dicol 46%. Ottima in ricezione e nella, Scandicci ha tenuto aldelleallenate da Marco Musso, con Alexa Gray fermatasi a soli 10 punti.

Vero Volley Monza ha invece concesso solo un set alla Reale Mutua Fenera Chieri nel 3-1, comunque netto, maturato tra le mura del Palafenera. Anna Danesi, autrice di Alessia Gennari (15 punti), al netto di percentuali offensive che potrebbero ingannare nella sua valutazione, mentre Lise Van Hecke, schierata da opposto, ha chiuso sì con 20 punti ma anche col 38% in attacco. Laha invece concesso solo un set allanel 3-1, comunque netto, maturato tra le mura del Palafenera., autrice di 8 muri nella sfida d'andata , ha offerto un'altra grande prova (10 punti col 78% in attacco), confermandosi la miglior centrale in Italia (e in Europa) nel fondamentale a rete. Molto buono anche l'impatto di, al netto di percentuali offensive che potrebbero ingannare nella sua valutazione, mentre, schierata da opposto, ha chiuso sì con 20 punti ma anche col 38% in attacco.

Infine, vola in semifinale anche la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che ha replicato il 3-0 dell'andata con Il Bisonte Firenze, in una partita in cui Egonu spicca nuovamente quale MVP. L'opposto delle pantere ha firmato 21 punti col 66% in attacco, stravincendo il duello a distanza ravvicinata con Sylvia Nwakalor (comunque 18 punti per l'opposto di Firenze) e dando l'ennesima dimostrazione di uno strapotere pallavolistico, a oggi, ineguagliabile per qualsiasi altra pari-ruolo, tranne Tijana Boskovic. Ottimo anche il lavoro delle centrali di coach Santarelli, con Robin De Kruijf sempre abile dai nove metri (2 ace) e a muro (3), mentre Raphaela Folie ha sfruttato il suo velocissimo braccio per firmare 9 punti col 70% in attacco. Per l'Imoco ora sfida tosta contro Scandicci. Una semifinale caratterizzata anche dal duello tra la regina d'Europa, Paola Egonu, e una delle tante giovanissime principesse che tenteranno di scalzarla dal trono, Ekaterina Antropova.

