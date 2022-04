Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano apre nel miglior modo possibile la serie di Semifinale Scudetto contro la Savino Del Bene Scandicci. In un PalaVerde sempre fattore aggiunto, dato il calore del pubblico di casa, la squadra di coach Daniele Santarelli supera 3-0 quella allenata da Massimo Barbolini, svoltando il match con un'incredibile rimonta nel 1° set. Con Scandicci avanti 17-10, le Pantere si risvegliano improvvisamente e beneficiano di una firma 8 dei suoi 11 punti nella frazione. Gli altri due set sono sostanzialmente caratterizzati dal grande lavoro, a muro ma anche tra 1° tempi e fast, delle due centrali di casa. Raphaela Folie (12 punti con 4 muri e l'89% di eccellenza in attacco) e Robin De Kruijf (9 punti) sono terminali offensivi di riferimento per le scelte di Joanna Wolosz, permettendo a Egonu di rifiatare sostanzialmente per due parziali (anche se l'opposto chiude con 18 punti e il 53%). Laapre nel miglior modo possibile lacontro la. In un PalaVerde sempre fattore aggiunto, dato il calore del pubblico di casa, la squadra di coach Daniele Santarelli superaquella allenata da Massimo Barbolini, svoltando il match connel. Con, lesi risvegliano improvvisamente e beneficiano di una Paola Egonu che cambia marcia e, dal quel momento,nella frazione. Gli altri due set sono sostanzialmente caratterizzati dal grande lavoro, a muro ma anche tra 1° tempi e fast, delle due centrali di casa.(12 punti con 4 muri e l'89% di eccellenza in attacco) e Robin De Kruijf (9 punti) sono terminali offensivi di riferimento per le, permettendo a Egonu di rifiatare sostanzialmente per due parziali (anche se l'opposto chiude con 18 punti e il 53%).

ottimo lavoro dai nove metri, con Elena Pietrini e Marina Lubian - giovane centrale classe 2000, preferita ad Ana Beatriz nel 6+1 iniziale di coach Barbolini, molto efficaci. Per la "ragazza terribile", che tanto ha incantato tra Giochi Olimpici ed Europei, ci sono però anche errori di troppo, tra cui appoggi sconsiderati dopo grandi difese delle compagne, e un 27% in attacco che pesa non poco sui sogni della sua squadra, specie se unito al 23% di Natalia. A fasi alterne la prova di classe 2003 di Scandicci - con Egonu, la giovane stellina del volley italiano si prende la scena solo nel 3° set, chiudendo con 10 punti. Alla Savino Del Bene non basta, oltre al già citato grande avvio di gara, neppure un, con- giovane centrale classe 2000, preferita ad Ana Beatriz nel 6+1 iniziale di coach Barbolini, molto efficaci. Per la "", che tanto ha incantato tra Giochi Olimpici ed Europei, ci sono però anche errori di troppo, tra cui appoggi sconsiderati dopo grandi difese delle compagne, e unche pesa non poco sui sogni della sua squadra, specie se unito al 23% di Natalia. A fasi alterne la prova di Ekaterina Antropova : nel duello tra presente e futuro - si spera, vista la questione nazionalità ancora aperta delladi Scandicci - con Egonu, la giovane stellina del volley italiano si prende la scena solo nel 3° set, chiudendo con 10 punti.

Prima di oggi, su 27 precedenti Scandicci ne aveva vinti soltanto cinque e, da oltre tre anni, non riusciva a battere Conegliano in qualsiasi competizione. Stante il risultato di stasera, l'ultima vittoria della Savino Del Bene rimane quella (3-2) del 20 febbraio 2019, nel match di ritorno della Pool D di CEV Champions League. Il 3-0 di Conegliano è però forse fin troppo severo per quanto visto sul taraflex del PalaVerde di Villorba, anche se la differenza nell'efficienza offensiva - 51% per le Pantere, 35% di Scandicci - dovrà pur significare qualcosa. Al netto dello show di Egonu nel 1° set, la squadra di coach Santarelli fa valere una miglior correlazione muro-difesa, vanificando così il grande lavoro in ricezione di tutte le ospiti. In quest'ultimo fondamentale, Pietrini gioca una prova di enorme solidità (75% di positività) e non "salta" mai sulle battute avversarie, ma la Savino Del Bene spreca praticamente tutto con un attacco che non trova continuità né da posto 2, né da posto 4. La staffetta tra Antropova e Louisa Lippmann (7 punti col 41%) non paga i dividendi sperati, anche perché coach Barbolini non può rinunciare al servizio della sua giovane opposto, onde evitare che Wolosz possa sempre giocare con palla in mano.

coppia di centrali tra le migliori al mondo - sarebbero un trio, se voli di Moki De Gennaro, capace di ingaggiare un bellissimo duello a distanza con Brenda Castillo, e le difese di una squadra che sa come sacrificarsi a 360° su un taraflex. La sensazione è che la Savino Del Bene possa però giocarsi decisamente meglio gara-2, in programma sabato 23 aprile, dalle ore 20:45 al Palazzo Wanny di Firenze. Anzitutto registrando i colpi delle bande, per trovare una continuità maggiore; se poi Ofelia Malinov decidesse di osare un po' di più con la coppia Alberti-Lubian, tenendo in ritmo le sue centrali, allora la sfida potrebbe essere ancor più combattuta. Anche l'Imoco sa bene di avere però margini di miglioramento non indifferenti, visti i 18 errori non forzati commessi oggi (10 in attacco), e difficilmente Egonu starà a guardare per due set su tre, come accaduto oggi. Conegliano ha però unatra le migliori al mondo - sarebbero un trio, se Sarah Fahr non fosse perseguitata dalla sfortuna - e fa valere una differenza lampante al centro della rete. Al resto ci pensano i, capace di ingaggiare un bellissimo duello a distanza con, e le difese di una squadra che sa come sacrificarsi a 360° su un taraflex. La sensazione è che la Savino Del Bene possa però giocarsi decisamente meglio gara-2, in programma, dalle ore 20:45 al Palazzo Wanny di Firenze. Anzitutto registrando i colpi delle bande, per trovare una continuità maggiore; se poidecidesse di osare un po' di più con la coppia Alberti-Lubian, tenendo in ritmo le sue centrali, allora la sfida potrebbe essere ancor più combattuta. Anche l'Imoco sa bene di avere però margini di miglioramento non indifferenti, visti icommessi oggi (10 in attacco), e difficilmente Egonu starà a guardare per due set su tre, come accaduto oggi.

Il tabellino

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-23; 25-21; 25-21)

Conegliano : Caravello, Plummer 10, Courtney, De Kruijf 9, Folie 12, Visentin (L) n.e., Omoruyi, De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini n.e., Gennari, Wolosz, Sylla 7, Egonu 18. All . Santarelli.

: Caravello, Plummer 10, Courtney, De Kruijf 9, Folie 12, Visentin (L) n.e., Omoruyi, De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini n.e., Gennari, Wolosz, Sylla 7, Egonu 18. . Santarelli. Scandicci: Angeloni, Alberti 7, Silva Correa, Malinov 2, Napodano (L) n.e., Pietrini 8, Merlo n.e., Lubian 7, Natalia 6, Lippmann 7, Antropova 10, Camera, Sorokaite, Castillo (L). All. Barbolini.

