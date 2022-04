La schiacciatrice Helena Havelkova dice addio alla Pallavolo per dedicarsi a una carriera da beacher, con l'obiettivo di volare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 a difendere i colori sportivi della Repubblica Ceca. Conquistata la salvezza e la permanenza in Serie A1 femminile con la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, peraltro da capitana, la pallavolista classe 1988 - compirà 34 anni il prossimo 25 luglio - ha già ben chiaro in mente quale sarà il suo futuro. Comunicando la sua scelta con un post sui social network, Havelkova ha raccolto il sostegno del mondo del volley, da Georg Grozer (schiacciatore di Monza) a Lauren Carlini (palleggiatrice del THY Istanbul), passando per Joanna Wolosz (alzatrice di Conegliano) e ovviamente le compagne di squadra.

Il caso più famoso rimane quello del leggendario Karch Kiraly, unico nella storia capace di vincere 2 ori olimpici indoor (Los Angeles 1984 e Seul 1988) e 1 oro olimpico nel Beach (Atlanta 1996), oltre ovviamente alla medaglia d'oro conquistata a Tokyo 2020 in qualità di allenatore di Team USA.

Questo il contenuto del post di Havelkova: "Carissima pallavolo, ti ringrazio per questi 16 anni insieme a girare il mondo. Sei tutta la mia vita. Mi hai insegnato tanto e non so ancora come farò a vivere senza di te, ma ho deciso. Ho ancora un sogno da raggiungere. Il sogno che io e te non siamo riuscite a concretizzare insieme. É per questo che ti devo salutare definitivamente. Ti presento ufficialmente la mia nuova strada per raggiungere il mio sogno: le Olimpiadi. E la mia nuova disciplina sarà Beach Volleyball. Tieni le dita incrociate per me. La tua HH16".

