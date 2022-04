L’ultima giornata di stagione regolare della2021-22 è ormai in archivio, connelle zone nobili e neppure in ottica salvezza. Col, propiziato anche e soprattutto dai, la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano termina alla regular season a quota. Gli stessi conquistati dall’, che è peròper un(2.88 contro il 3.17 di Conegliano) nonostante ilrifilato allain cui spiccano Ebrar Karakurt (17 punti) e(14). A tre lunghezze di distanza dalla coppia che sta ormai monopolizzando la pallavolo femminile italiana, si piazza invece la. Già certe del 3° posto al termine della stagione regolare, le rosablù di coach Gaspari si godono ie superanola, condannandola sostanzialmente all'ultimo posto in classifica (19 punti con sole 5 vittorie) e alla. Scende di categoria anche la, perché al club capitolinoin rimonta super evitare il penultimo posto finale.

Al 4° e al 5° posto chiudono invece, rispettivamente, Savino Del Bene Scandicci , che si affronteranno così anche nei quarti di finale dei Playoff. La squadra di coach Barbolini supera 3-1 Il Bisonte Firenze nel derby fiorentino, grazie ai(con 4 ace e 5 muri) di Ekaterina Antropova ma anche all'ottima prova di. Il k.o. rimediato contro Scandicci, costringerà Firenze ad affrontare Conegliano nei quarti Playoff, perché labatte 3-2 in rimonta proprio Busto Arsizio e scavalca Il Bisonte per un miglior quoziente set a parità di punti in classifica (38).(19 punti) e(17) trascinano la squadra allenata da Andrea Pistola al successo al tie-break (15-13) e al sorpasso proprio in extremis in classifica.