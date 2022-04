Scandicci, anche l'altra serie di Semifinale Playoff di Serie A1 femminile 2021-22 regala enormi emozioni. L'Igor Gorgonzola Novara sembra avere in pugno il primo atto di questa serie, volando sul 2-0 (25-22; 25-18) trascinata dalle bordate di Ebrar Karakurt (29 punti con 5 ace), salvo poi subire la rimonta d'orgoglio di una Vero Volley Monza che trova nelle sue centrali, Anna Danesi (13 punti con 6 muri) e Dana Rettke (15 punti), le giocatrici chiave per rimontare e forzare il tie-break. Nel 5° set emerge però tutta la classe di Nika Daalderop, con la schiacciatrice olandese abilissima nel ricucire lo strappo (dall'1-4 per Monza) e firmare l'allungo decisivo con tre punti consecutivi di pregevole fattura. La squadra di coach Lavarini s'impone così 15-12 e si aggiudica il primo atto di una serie che potrebbe però prolungarsi a gara-3, visti i valori espressi dalle due formazioni sul taraflex del Pala igor. Dopo lo spettacolo visto nella vittoria (3-0) dell'Imoco Conegliano su, anche l'altra serie didi Serie A1 femminile 2021-22 regala enormi emozioni. L'sembra avere in pugno il primo atto di questa serie, volando(25-22; 25-18) trascinata dalle bordate di(29 punti con 5 ace), salvo poi subire ladi unache trova nelle sue centrali,(13 punti con 6 muri) e(15 punti), le giocatrici chiave per rimontare e forzare il tie-break. Nel 5° set emerge però tutta la, con la schiacciatrice olandese abilissima nel ricucire lo strappo (dall'per Monza) e firmare l'allungo decisivo condi pregevole fattura. La squadra di coach Lavarini s'impone cosìe si aggiudica il primo atto di una serie che potrebbe però prolungarsi a gara-3, visti i valori espressi dalle due formazioni sul taraflex del Pala igor.

Bosetti regala lezioni di pallonetto spinto

La Vero Volley Monza di coach Marco Gaspari dovrà ripartire sicuramente dall'orgoglio dimostrato tra 3° e 4° set, col 29-31 della terza frazione che andrà preso come esempio da replicare sul taraflex amico dell'Arena. Le rosablù dovranno però tenere meglio in ricezione - e non solo sulle bordate, dai nove metri, della coppia formata da Karakurt e Micha Hancock - oltre a risolvere l'equivoco nel ruolo di opposto. Lise Van Hecke (18 punti ma col 37% di eccellenza in attacco e ben 5 muri incassati), sia Magdalena Stysiak (2/11 in attacco) soffrono infatti tantissimo e non riescono a essere terminale offensivo di riferimento per le scelte di Alessia Orro, la quale può comunque ripiegare con grandi risultati sulle centrali. Ritornando a Novara, restando però nel ruolo al centro della rete, grande prova infine per Haleigh Washington: sempre decisiva e precisa in attacco (15 punti col 71%), abile a muro (4) e valore aggiunto in termini di leadership e mentalità all'interno del roster a disposizione di coach Lavarini. Domenica 24 aprile, dalle ore 20:00 sul taraflex dell'Arena di Monza, una gara-2 che si preannuncia tanto equilibrata, quanto spettacolare.

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara - Vero Volley Monza 3-2 (25-22; 25-18; 29-31; 20-25; 15-12)

Novara : Imperiali (L) n.e., Herbots n.e., Rosamaria n.e., Battistoni, Fersino (L), Bosetti 9, Chirichella 9, Hancock 5, Bonifacio n.e., Washington 15, Costantini, D'Odorico 1, Daalderop 20, Karakurt 29. All . Lavarini.

: Imperiali (L) n.e., Herbots n.e., Rosamaria n.e., Battistoni, Fersino (L), Bosetti 9, Chirichella 9, Hancock 5, Bonifacio n.e., Washington 15, Costantini, D'Odorico 1, Daalderop 20, Karakurt 29. . Lavarini. Monza: Lazovic, Stysiak 2, Boldini, Gennari 11, Van Hecke 18, Orro 2, Parrocchiale (L), Danesi 13, Rettke 15, Larson 18, Davyskiba 1, Candi 1, Moretto n.e., Negretti (L) n.e. All. Gaspari.

