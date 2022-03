Quando sul taraflex ci sono Igor Gorgonzola Novara e Prosecco DOC Imoco Conegliano è sempre grande spettacolo. Per la prima volta in stagione, la squadra allenata da Stefano Lavarini riesce però a superare le Pantere di coach Santarelli, dominando il big match valido come recupero della 3ª giornata del girone di ritorno di Serie A1 femminile. Nel 3-1 che le Igorine conquistano davanti al pubblico amico c'è tutto l'orgoglio di una squadra prematuramente (e incredibilmente) eliminata dalla CEV Champions League e ora desiderosa di conquistare almeno lo Scudetto, ma anche lo strapotere tecnico-atletico di Ebrar Karakurt. L'opposto turca chiude con 23 punti e si conferma semplicemente debordante con le diagonali da posto 2, stravincendo peraltro il duello a distanza ravvicinata con Paola Egonu.

Nonostante i 19 punti, l'azzurra vive una serata da incubo almeno per i primi due set, sciogliendosi dal 3° in poi ma non trovando quasi mai quella continuità necessaria per fare la differenza in partite di questo genere. Nel 4° set è invecepersonale per, fondamentale ai fini della vittoria connella frazione (19 totali) e giocate che spezzano le residue resistenze di una Conegliano irriconoscibile per buona parte di gara. Per la prima volta in stagione , Novara supera l'Imoco, dal momento che la squadra di Daniele Santarelli si era imposta in Supercoppa Italiana, nell'andata di regular season e pure in Coppa Italia