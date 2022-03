Quando sul taraflex ci sono Igor Gorgonzola Novara e Prosecco DOC Imoco Conegliano è sempre grande spettacolo. Per la prima volta in stagione, la squadra allenata da Stefano Lavarini riesce però a superare le Pantere di coach Santarelli, dominando il big match valido come recupero della 3ª giornata del girone di ritorno di Serie A1 femminile. Nel 3-1 che le Igorine conquistano davanti al pubblico amico, c'è tutto l'orgoglio di una squadra prematuramente (e incredibilmente) eliminata dalla CEV Champions League e ora desiderosa di conquistare almeno lo Scudetto, ma anche lo strapotere tecnico-atletico di Ebrar Karakurt. L'opposto turca chiude con 23 punti e si conferma semplicemente debordante con le diagonali da posto 2, stravincendo peraltro il duello a distanza ravvicinata con Paola Egonu.

show personale per Nika Daalderop, fondamentale ai fini della vittoria con 9 punti nella frazione (19 totali) e giocate che spezzano le residue resistenze di una Conegliano irriconoscibile per buona parte di gara. Nonostante i 19 punti, l'azzurra vive una serata da incubo almeno per i primi due set, sciogliendosi dal 3° in poi ma non trovando quasi mai quella continuità necessaria per fare la differenza in partite di questo genere. Nel 4° set è invecepersonale per, fondamentale ai fini della vittoria connella frazione (19 totali) e giocate che spezzano le residue resistenze di una Conegliano irriconoscibile per buona parte di gara. Per la prima volta in stagione , Novara supera l'Imoco, dal momento che la squadra di Daniele Santarelli si era imposta in Supercoppa Italiana , nell'andata di regular season e pure in Coppa Italia

Hancock a una mano per il 1° tempo di Chirichella

Che nel dream team Imoco non tutto funzioni alla perfezione, è ormai chiaro a chiunque. Joanna Wolosz non può sempre rimediare a una ricezione che soffre qualsiasi turno in battuta avversario; e non inganni, in tal senso, il 40% di eccellenza nel fondamentale. Sarebbe logico e lecito attendersi una situazione simile sui servizi di Micha Hancock, ma non su battute salto-flot per quanto in zona di conflitto. Se a ciò si aggiungono una correlazione muro-difesa che non riesce più a fare la differenza nel prolungare gli scambi e le difficoltà offensive di Egonu - stasera 19 punti ma anche 39% in attacco e 12 errori totali, di cui 5 dai nove metri - superare Novara diventa impresa ardua anche per la squadra dei record. L'Igor svolge il suo ruolo con disciplina tattica e attenzione ai dettagli, anche se le percentuali complessive non sembrano testimoniare un dominio che - per quanti abbiano visto la partita - risulta invece evidente. Karakurt chiude col 42% in attacco, ma da posto 2 non dà praticamente mai scampo a Conegliano. Washington si ferma al 38% ma, nella fast che le serve Hancock, è perfetta quando c'è da mettere giù i palloni decisivi.

Al resto ci pensano la già citata Daalderop, la quale dimostra nuovamente quanto coach Lavarini avesse ragione nel preferirla spesso e volentieri a Britt Herbots, e la coppia azzurra formata da Caterina Bosetti e Cristina Chirichella. La schiacciatrice si conferma poliedrico valore aggiunto per il gruppo Igor, essendo capace di fare la palleggiatrice aggiunta, di giocare alla perfezione con lo scomposto muro ospite e di difendere anche l'impossibile. La centrale-capitana è invece essenziale nei 1° tempi (70%) e fa la differenza, perfino in una serata in cui non riesce a stampare neppure un muro-punto. Infine, due parole anche sul duello tra libero. Moki De Gennaro è il presente, indiscutibile, del ruolo anche in Nazionale, ma Eleonora Fersino (classe 2000) sta crescendo benissimo, dopo aver imparato l'arte proprio dall'avversaria odierna. Questa stagione regolare di A1 femminile è la più bella degli ultimi anni, con cinque squadre a giocarsi il 1° posto. La situazione di classifica è infatti la seguente: Monza 50 punti (con 21 partite giocate), Novara 49 (19), Conegliano 48 (20), Scandicci 47 (21) e Busto Arsizio 44 (21). Il sesto posto, occupato attualmente da Chieri, è a quota 30 punti, a conferma di quanto i top team riescano a fare letteralmente un altro sport, spesso e volentieri.

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco DOC Imoco Conegliano 3-1 (25-19; 25-21; 23-25; 25-19)

Novara : Imperiali (L) n.e., Herbots n.e., Montibeller, Battistoni n.e., Fersino (L), Bosetti 10, Chirichella 7, Hancock 6, Bonifacio, Washington 8, Costantini n.e., D'Odorico, Daalderop 19, Karakurt 23. All . Lavarini.

: Imperiali (L) n.e., Herbots n.e., Montibeller, Battistoni n.e., Fersino (L), Bosetti 10, Chirichella 7, Hancock 6, Bonifacio, Washington 8, Costantini n.e., D'Odorico, Daalderop 19, Karakurt 23. . Lavarini. Conegliano: Caravello, Plummer 16, Courtney 9, De Kruijf 8, Folie 8, Munarini n.e., Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini, Gennari n.e., Wolosz 2, Sylla, Egonu 19, Fahr (L) n.e. All. Santarelli.

