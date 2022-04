stagione 2021-22 deludente, culminata con l'incredibile - per il modo in cui è maturata, dal 2-0 al 2-3 - Igor Gorgonzola Novara sembra in procinto di rivoluzionare la propria rosa. Diversi quotidiani italiani, tra cui Tuttosport, fanno già una sorta di "lista della spesa", con diversi nomi sul taccuino della dirigenza novarese. Quest'annata sportiva non è stata proficua, in termini di successi e trofei, come previsto. Al dualismo Conegliano-Novara, rivalità che stava permeando di sé la pallavolo italiana femminile da anni, si è aggiunto il terzo incomodo chiamato Monza, capace di centrare la prima Finale Scudetto della sua storia e di ritornare così anche nella CEV Champions League per l'edizione 2022-23 (torneo cui prenderanno parte anche Conegliano e Novara stessa). Al termine di una, culminata con l'incredibile - per il modo in cui è maturata, dal 2-0 al 2-3 - eliminazione in gara-3 di Semifinale Scudetto contro Monza, l'sembra in procinto dila propria. Diversi quotidiani italiani, tra cui, fanno già una sorta di "lista della spesa", consul taccuino della dirigenza novarese. Quest'annata sportiva non è stata proficua, in termini di successi e trofei, come previsto. Al, rivalità che stava permeando di sé la pallavolo italiana femminile da anni, si è aggiunto il terzo incomodo chiamato Monza, capace di centrare la prima Finale Scudetto della sua storia e di ritornare così anche nellaper l'edizione 2022-23 (torneo cui prenderanno parte anche Conegliano e Novara stessa).

Julia Ituma, argento iridato all'ultimo Mondiale U18, già soli 17 anni d'età (essendo Ituma nata l'8 ottobre 2004). La diagonale palleggiatrice-opposto cambierà comunque, visto che Micha Hancock è data per prossima partente, lasciando il posto a un'altra stella del Team USA di coach Kiraly: Jordyn Poulter. L'alzatrice della Unet E-Work Busto Arsizio è stata più volte accostata a Novara durante questa stagione e, secondo varie fonti, il matrimonio pallavolistico con l'Igor s'ha da fare. L'AGIL vorrebbe poi riportare in Italia anche McKenzie Adams, altro talento cristallino, forse un po' discontinuo, a stelle e strisce, già visto nel Bel Paese con la maglia dell'Imoco Conegliano (2020-21) e oggi titolare nell'Eczacibasi di Tijana Boskovic, oltre a tentare di convincere Anna Danesi a lasciare Monza. La centrale azzurra, andrebbe così a formare la coppia della Nazionale anche a Novara, ritrovando molto probabilmente Cristina Chirichella, attuale capitana dell'Igor ed elemento fondamentale anche per la prossima stagione. I nomi sono diversi, tutti di altissimo livello. Se davvero si concretizzasse questo mercato, Novara allestirebbe un roster fenomenale, pronto a riprendersi il trono italiano dopo sei anni (e tre finali Scudetto perse consecutivamente) e, perché no, anche quello europeo. Nel ruolo di opposto, quale vice-Karakurt, potrebbe invece arrivare, argento iridato all'ultimo Mondiale U18, già paragonata a Paola Egonu , per altezza e potenza dei colpi in attacco, nonostante id'età (essendo Ituma nata l'8 ottobre 2004). Lacambierà comunque, visto cheè data per prossima partente, lasciando il posto a un'di coach Kiraly:. L'alzatrice della Unet E-Work Busto Arsizio è stata più volte accostata a Novara durante questa stagione e, secondo varie fonti, il matrimonio pallavolistico con l'Igor. L'AGIL vorrebbe poi riportare in Italia anche, altro talento cristallino, forse un po' discontinuo, a stelle e strisce, già visto nel Bel Paese con la maglia dell'Imoco Conegliano (2020-21) e oggi titolare nell'di Tijana Boskovic, oltre a tentare di convincerea lasciare Monza. La centrale azzurra, andrebbe così a formare la, ritrovando molto probabilmente, attuale capitana dell'Igor ed elemento fondamentale anche per la prossima stagione. I nomi sono diversi, tutti di altissimo livello. Se davvero si concretizzasse questo mercato, Novara allestirebbe un, pronto a riprendersi il trono italiano dopo sei anni (e tre finali Scudetto perse consecutivamente) e, perché no, anche quello europeo.

