La Savino del Bene ridotta ai minimi termini da provvedimenti disciplinari e infortuni vince 3-1 la sfida casalinga contro l’Acqua e Sapone Roma e sale a quota 50 in classifica, restando in corsa nella battaglia per le posizioni di vertice della regular season. Fuori Bia e Natalia per un provvedimento disciplinare, le toscane si sono ritrovate a dover fronteggiare anche gli infortuni di Castillo e Malinov che si sono scontrate fra loro a fine secondo set. Il successo atteso è arrivato anche grazie al carattere della squadra toscana che ha preparato così al meglio l’impegno infrasettimanale che le vedrà impegnate nella gara di andata della finale di Coppa Cev a Tenerife.

Prova tutto sommato positiva per l’Acqua e Sapone Roma che nella parte centrale ha tenuto testa alle forti padrone di casa e, sull’11-14 del terzo set, ha anche accarezzato il sogno di muovere la classifica, salvo poi doversi arrendere alla maggiore solidità della formazione toscana, anche se rimaneggiata.

Barbolini rinuncia per motivi disciplinari alle due brasiliane Natalia e Bia e schiera Sorokaite e Lubian. Formazione confermata per Roma che tiene il ritmo della squadra di casa nelle prime battute dell’incontro, poi Scandicci prende progressivamente il largo e si impone con un secco 25-19.

Cambia tutto nel secondo set: Decortes sale in cattedra e tracina la formazione capitolina ad un netto vantaggio (9-16). Scandicci si affida ad Angeloni, cresce Lippmann e le toscane riescono a rimontare fino al 19-21. Non molla la squadra ospite che mantiene il vantaggio e, in una difesa concitata, si scontrano Castillo e Malinov costrette entrambe ad uscire (Castillo ginocchio, Malinov botta al volto e problemi a una spalla). Entrano Merlo nel ruolo di libero e Camera in regia ma la rimonta di Scandicci non riesce e l’Acqua e Sapone vince 25-23 in volata.

In avvio di terzo set restano in campo Angeloni, Camera e Merlo e Roma cerca di approfittare delle difficoltà delle toscane portandosi avanti 11-14. La Savino del Bene non molla, piazza un break di 5-0 (16-14) e mantiene il vantaggio fino al 25-22 conclusivo.

la partita vera finisce qui perchè la Savino del Bene riparte di slancio nel quarto set. Le toscane partono forte (10-6) e aumentano progressivamente il loro vantaggio fino all’attacco di Pietrini che vale il 25-18 e i tre punti che tengono in corsa Scandicci addirittura per la conquista del primo posto in regular season.

In casa Scandicci ottimo match di Pietrini che ha chiuso con 15 punti, top scorer, 14 punti per Antropova, subentrata in corsa e 13 per Lippmann che ha giocato solo la prima parte del match. Per Roma 19 punti per Decortes, top scorer del match, 12 a testa per Arciprete, Stigrot e Trnkova, 11 per Cecconello.

