Conegliano ha sconfitto Roma (25-16; 25-21; 25-17) nel posticipo della 15ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte autorevolmente di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso contro il fanalino di coda del campionato. La corazzata veneta, si conferma al comando della classifica generale con tre punti di vantaggio su Novara e Monza a parità di incontri disputati. (25-16; 25-21; 25-17) nel posticipo della 15ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte autorevolmente di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso contro il fanalino di coda del campionato. La corazzata veneta, reduce dalla conquista della Coppa Italia a parità di incontri disputati.

La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra tutte le attaccanti: 14 punti per la schiacciatrice Loveth Omoruyi, 13 marcature per l’opposto Paola Egonu, 11 sigilli per l’altro martello Miriam Sylla. Da segnalare anche i 12 punto (3 muri) della centrale Robin de Kruijf affiancata da Hristina Vuchkova. Alle capitoline non sono bastate Hanna Klimets (12) e Valeria Papa (8). Roma resta all’ultimo posto insieme a Perugia, a -1 da Bergamo e Vallefoglia.

Ad

Pallavolo Conegliano-Novara da urlo: le 5 verità di una splendida finale 07/01/2022 A 12:07

Conegliano non fa cadere una palla: tuffo spettacolo di De Gennaro

Pallavolo Infinita Conegliano: rimonta Novara e vince la Coppa Italia 06/01/2022 A 19:11