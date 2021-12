(25-23; 25-21; 25-22) nell’anticipo della 12ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le brianzole si sono imposte in trasferta, hanno conquistato la nona vittoria stagionale e hanno agganciato Novara al secondo posto in classifica generale (le piemontesi giocheranno domani contro Scandicci)portandosi a soltanto tre punti di distacco dalla capolista Conegliano (a parità di incontri disputati, le Campionesse d’Italia domani giocheranno la Finale del Mondiale per Club ). Vallefoglia resta all’undicesimo posto, in piena lotta per non retrocedere.