Notte da seconda in classifica per il Vero Volley Monza che domina il derby lombardo con la VBC Casalmaggiore, imponendosi con un secco 3-0 e raggiunge, per ora, Novara sul secondo gradino del podio, in attesa dell’impegno di domani della formazione piemontese. Partita senza storia, con le brianzole sempre padrone del campo e la squadra ospite incapace di creare grattacapi al Vero Volley se non nella fase iniziale del primo set.

Il tecnico monzese rinuncia ad Alessia Gennari e Stysiak e getta nella mischia Lazovic, Davyskiba e Van Hecke attaccanti di palla alta, mentre Castelmaggiore schiera la formazione titolare. La parte iniziale del primo set si gioca all’insegna dell’equilibrio, con Monza che guadagna un piccolo vantaggio ma nella fase centrale del set le brianzole prendono il largo e non si fanno più avvicinare da Bechis e compagne che si arrendono con il punteggio di 25-20.

Il secondo parziale è una sorta di monologo delle padrone di casa che mandano da subito in tilt una VBC Casalmaggiore rinunciataria e poco reattiva. le brianzole vilano sul 16-9 e allungano ulteriormente fino al 25-17 che regala loro il 2-0. Casalmaggiore non dà segni di vita anche in avvio del terzo set quando la squadra di casa può volare sul 4-0 e sul 9-3 senza troppe difficoltà, facendo leva su una Danesi in ottima serata. Le distanze restano invariate e nel finale c’è spazio anche per Stysiak che partecipa alla festa monzese e contribuisce al 25-18 che chiude il match.

Van Hecke top scorer per la formazione brianzola con 16 punti all’attivo. bene anche Davyskiba con 13 e Candi, Danesi e Lazovic che hanno messo a segno 10 punti a testa. per Casalmaggiore solo Shcherban in doppia cifra con 13 punti.

