La Prosecco Doc Imoco Conegliano proprio non vuole fermarsi. Arriva anche la 72esima vittoria consecutiva, dopo il successo nell'anticipo della 12a giornata di Serie A sul campo di Chieri. Le ragazze di Daniele Santarelli continuano la propria serie e eguagliano il record di vittorie consecutive per una squadra italiana che apparteneva all'Olimpia Teodora Ravenna (72, dall'aprile '85 al dicembre '87). Ora ce n'è solo una davanti a Conegliano per fare la storia: la compagine turca del VakifBank che di vittorie consecutive ne ha collezionate 73 tra l'aprile del 2012 e il gennaio del 2014.

