Altro turno infrasettimanale e 5ª giornata di Serie A1 femminile 2022-23 ormai in archivio, con una classifica già spezzata in due. Alle quattro squadre riconosciute quali contender, con l'Igor Gorgonzola Novara e la Prosecco DOC Imoco Conegliano appaiate al vertice con 14 punti, la Vero Volley Milano a rincorrere di una lunghezza e la Savino Del Bene Scandicci distanziata di due, resta attaccata la sorpresa Reale Mutua Fenera Chieri. La squadra allenata da coach Giulio Bregoli sarà stata pure agevolata da un calendario finora benevolo, ma vanta un percorso netto in casa (soltanto successi 3-0) e continua a giocare un'ottima Pallavolo di squadra.

Chi invece fa l'esatto contrario è l'E-Work Busto Arsizio, giunta al 4° k.o. consecutivo e sempre più in crisi di gioco, come confermato dal suo allenatore dopo lo 0-3 incassato a Urbino contro la Megabox Savio Vallefoglia. Ritornando alla classifica, Cuneo Granda S.Bernardo e Wash4green Pinerolo restano fanalini di coda con un solo punto incamerato finora, ma sono diversi i club che stanno pagando un periodo negativo in termini di risultati. Il 5° turno della A1 femminile ci ha però offerto tanti altri spunti interessanti. Andiamo a scoprirli insieme.

Conegliano, è Robinson-Cook la chiave, oltre alla crescita di Plummer

Igor Gorgonzola Novara è migliore (1.25, contro l'1.21 dell'Imoco), eppure non aver mostrato nemmeno il 60% del proprio potenziale. Le Pantere di coach Santarelli hanno perso il Isabelle Haak che, già con questo rendimento, è candidata al ruolo di miglior opposto della Serie A1 insieme a Ebrar Karakurt, ma sembrano - in potenza - una squadra ancor più solida rispetto alla scorsa annata. Merito, certo non soltanto, dell'arrivo di Kelsey Robinson-Cook, MVP per distacco nel successo (3-1) ottenuto alla 5ª giornata contro la Cuneo Granda S. Bernardo, grazie a 16 punti (2 ace e 2 muri) e a un ottimo 62% di positività in ricezione. La schiacciatrice statunitense garantisce un perfetto bilanciamento in posto 4, sebbene le fortune dell'Imoco passino inevitabilmente dalla crescita della sua compagna di reparto - anche nella nazionale a stelle e strisce - Kathryn Plummer. A 24 anni d'età, il tempo è ormai maturo per la definitiva consacrazione e per diventare quella giocatrice capace di trascinare anche le compagne più giovani nei momenti di maggiore difficoltà. Il tutto, senza dimenticare il grande impatto che sta avendo la coppia Lubian-Squarcini al centro della rete e le potenzialità, ancora del tutto inesplorate per questo gruppo, che riesce sempre a garantire Asia Wolosz. 2° posto in classifica, ma soltanto perché il quoziente punti dell'è migliore (1.25, contro l'1.21 dell'Imoco), eppure non aver mostrato nemmeno il. Ledi coach Santarelli hanno perso il debordante talento di Paola Egonu in posto 2, sostituendola con unache, già con questo rendimento, è candidata al ruolo didella Serie A1 insieme a, ma sembrano - in potenza - una squadra ancor più solida rispetto alla scorsa annata. Merito, certo non soltanto, dell'arrivo di, MVP per distacco nel successo (3-1) ottenuto alla 5ª giornata contro la, grazie a(2 ace e 2 muri) e a un ottimo 62% di positività in ricezione. La schiacciatrice statunitense garantisce un, sebbene le fortune dell'Imoco passino inevitabilmente dalla crescita della sua compagna di reparto - anche nella nazionale a stelle e strisce -. A 24 anni d'età, il tempo è ormai maturo per lae per diventare quella giocatrice capace di trascinare anche le compagne più giovani nei momenti di maggiore difficoltà. Il tutto, senza dimenticare il grande impatto che sta avendo laal centro della rete e le potenzialità, ancora del tutto inesplorate per questo gruppo, che riesce sempre a garantire

Chieri non è più una sorpresa

Il 3-0 rifilato alla TrasportiPesanti nel 1° turno era sembrato un exploit, ma il successo netto (sempre 3-0), maturato al Palafenera contro Il Bisonte Firenze nell'ultima giornata, certifica il grande periodo di forma e l'ottima Pallavolo finora giocata dalle atlete allenate da Giulio Bregoli. Con Kaja Grobelna sempre inarrestabile - 15 punti (1 ace e 1 muro) e 50% di eccellenza in attacco - e l'ottimo rendimento di Ilaria Spirito sia in ricezione che nelle coperture, la Reale Mutua Fenera resta così a contatto delle prime quattro della classe, peraltro con percorso netto tra le mura amiche, dove non ha ancora perso nemmeno un set. Tutto ciò, aspettando ancora la continuità di Olivia Rozanski e un maggiore coinvolgimento delle centrali, con Alessia Mazzaro che sta faticando un po' in attacco (36.4%) ma ha tutte le carte in regola per comporre un'ottima coppia insieme a Camilla Weitzel.

Casalmaggiore comincia la sua rincorsa alle zone alte della classifica

In nemmeno 75' di sfida, un 3-0 netto e senza diritto di replica rifilato alle Black Angels della Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Trascinata dalle giocate dell'assoluta MVP Alexandra Frantti (20 punti, col 60% in attacco e il 65% di ricezione positiva), ma anche da un'ispiratissima Lauren Carlini, la squadra allenata da Andrea Pistola si sta pian piano rimettendo in carreggiata dopo aver incassato tre sconfitte nelle prime quattro giornate. Del resto, la Trasportipesanti era accreditata del ruolo di potenziale sorpresa stagionale, avendo riportato in Italia una palleggiatrice molto solida e costruito un asse, completamente a stelle e strisce, su cui auspicare buona parte dei risultati. Oltre alla coppia Carlini-Frantti, ci sono però anche la qualità di Elena Perinelli (4 ace contro Perugia), un reparto centrali ben assortito, al netto delle difficoltà patite contro le opzioni a muro di Linda Nwakalor e Tessa Polder, e il talento, a tratti devastante di Adhu Malual. I paragoni con Egonu, troppo forzati a inizio 2021, hanno forse spostato il focus sulla valutazione di un opposto comunque giovane (classe 2000) e dotata di grandi potenzialità, non solo atletiche, pronta ormai a prendersi responsabilità importanti anche in un gruppo che vuole tentare di rompere le uova nel paniere delle grandi.

L'esultanza della Trasportipesanti Casalmaggiore durante il successo (3-0) contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia nel 5° turno della Serie A1 femminile 2022-23 Credit Foto Legavolley femminile

Busto Arsizio, che succede?

Quattro k.o. consecutivi, di cui tre maturati con un risultato finale di 0-3. Tante difficoltà generalizzate, anche a causa della perdurante assenza di Carli Lloyd visto il riacutizzarsi di un problema alla schiena, per quanto la palleggiatrice sia tornata titolare proprio a Urbino, e lo scivolone sul taraflex del Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli contro Vallefoglia. Al netto della grande domenica di Tatiana Kosheleva (MVP con 16 punti, ma anche 53% in attacco e di ricezione perfetta) e dell'ottima partita giocata da Sofia D'Odorico, la squadra allenata da Marco Musso ha sofferto in qualsiasi fondamentale, non beneficiando nemmeno del solito impatto di Rosamaria Montibeller (32% in attacco). L'unica nota positiva è arrivata dal rendimento di Loveth Omoruyi in seconda linea (41% di ricezione perfetta), dopo la grande sofferenza del martello ex Conegliano nelle precedenti sfide. L'allenatore delle Farfalle conferma le grosse difficoltà del suo gruppo, ma ribadisce che la ricetta per uscire dalla crisi risieda soltanto nel lavoro di squadra. Il tempo però è tiranno anche per la squadra bustocca, che nel 6° turno sarà di scena a Bergamo per una sfida che potrebbe garantire quei punti utili a far respirare tutto l'ambiente, partito con ambizioni decisamente differenti rispetto all'11° posto attuale in classifica.

