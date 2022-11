8ª giornata della Prosecco DOC Imoco Conegliano unica squadra a restare imbattuta. Un anno fa, le Pantere di coach Santarelli festeggiavano il superato 3-1 la Vero Volley Milano e inflitto così alle rosablù il 1° k.o. di questa stagione regolare. 26 punti, più sette sull'Igor Gorgonzola Novara (vittoriosa 3-0 su Firenze ma con Anna Danesi ancora out) e per ora, visto che l'Imoco vanta una partita in più come le igorine, anche sulla Savino Del Bene Scandicci. Anche l'della Serie A1 femminile 2022-23 è ormai andata in archivio, con launica squadra a restare imbattuta. Un anno fa, ledi coach Santarelli festeggiavano il record mondiale delle 74 vittorie consecutive in tutte le competizioni, mentre oggi si godono il primato in classifica dopo averlae inflitto così alle rosablù il 1° k.o. di questa stagione regolare., più sette sull'(vittoriosa 3-0 su Firenze ma con Anna Danesi ancora out) e per ora, visto che l'Imoco vanta una partita in più come le, anche sulla

La squadra di coach Barbolini è stata trascinata da Zhu Ting fino al 3-1 in rimonta sulla sorpresa stagionale, la Reale Mutua Fenera Chieri, restando così nelle zone alte della classifica. Una parte ormai gradita anche al Volley Bergamo 1991, capace dell'exploit di giornata (3-1 sulla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia) grazie alla sontuosa regia di Giulia Gennari e ai colpi in attacco della coppia Frosini-Lanier. La Cuneo Granda S. Bernardo si è invece confermata squadra in formissima, rimontando dallo 0-2 e sconfiggendo al tie-break una Bartoccini-Fortinfissi Perugia ancora troppo fragile, specie mentalmente, in trasferta. L'8° turno della A1 femminile ci ha così offerto tanti spunti interessanti. Andiamo a scoprirli insieme.

tempi sono ormai maturi per porsi tale quesito, anche considerando la prova dell'opposto svedese nel 3-1 che l'Imoco ha rifilato alla Vero Volley Milano delle applauditissime ex Pantere Rapha Folie e Miriam Sylla. Nello scacchiere tattico di Conegliano, stante il fatto che è sempre e comunque Asia Wolosz a migliorare (e di tanto) il rendimento di qualsiasi compagna, "Bella" sta giocando in maniera davvero simile a quanto riusciva a fare Egonu. 28 punti (con 3 muri) e il 52% in attacco nella sfida contro le rosablù di coach Gaspari, 175 punti col 52% in 30 set giocati, dilazionati sulle nove presenze stagionali. Numeri alla mano, il girone d'andata di Haak sta assumendo i contorni, sempre più netti, di un evidente dominio pallavolistico abbattutosi come un tifone forza 4 della scala Saffir-Simpson sulla Haak ha stravinto il duello di posto 2 con Jordan Thompson - fermata al 35% in attacco - e la Prosecco DOC conquista ha così conquistato la seconda vittoria contro una delle altre tre esponenti Fab4: con questo successo, e dopo il 3-0 rifilato a Novara nell'anticipo della nona giornata, manca soltanto la sfida a Scandicci per certificare un girone d'andata praticamente perfetto, con 9 vittorie su altrettante sfide giocate, 1 solo punto lasciato per strada e 5 set persi su trentadue giocati (due dei quali all'esordio in campionato con Busto Arsizio). sono ormaiper porsi tale quesito, anche considerando la prova dell'opposto svedese nelche l'Imoco hadelle applauditissime exRapha Folie e Miriam Sylla. Nello scacchiere tattico di Conegliano, stante il fatto che è sempre e comunquea migliorare (e di tanto) il rendimento di qualsiasi compagna, "" sta giocando in maniera davvero simile a quanto riusciva a fare Egonu.(con 3 muri) e ilnella sfida contro le rosablù di coach Gaspari, 175 punti col 52% in 30 set giocati, dilazionati sulle nove presenze stagionali. Numeri alla mano, ilsta assumendo i contorni, sempre più netti, di un evidenteabbattutosi come un tifone forza 4 della scala Saffir-Simpson sulla Serie A1 femminile 2022-23 di posto 2 con- fermata al 35% in attacco - e la Prosecco DOC conquista ha così conquistato la seconda vittoria contro una delle altre tre esponenti: con questo successo, e dopo il 3-0 rifilato a Novara nell'anticipo della nona giornata, manca soltanto la sfida a Scandicci per certificare un girone d'andata praticamente perfetto, consu altrettante sfide giocate,per strada esu trentadue giocati (due dei quali all'esordio in campionato con Busto Arsizio).

Bergamo sorprende, Busto rialza un po' la testa

Successo 3-1 contro Vallefoglia e 6° posto provvisorio in classifica per la squadra allenata da Stefano Micoli. Dopo otto giornate di campionato, un risultato di assoluto rispetto per la Bergamo trascinata da Giulia Gennari, ma non solo. L'ex palleggiatrice di Conegliano ha chiuso con 7 punti e il titolo di MVP la sfida contro la Megabox Ondulati Del Savio, anche se un grande impatto lo ha avuto pure Giorgia Frosini. Anche lei ex Pantera, entrata stabilmente dal 3° set per sostenere il posto 2 bergamasco, la classe 2002 ha messo insieme 14 punti e, con Khalia Lanier, ha trascinato l'attacco di casa dando anche spettacolo per i presenti al Pala Intred. Per una squadra-sorpresa ce n'è un'altra delusione, che è però stata capace di rialzare la testa in questa ottava giornata. Con una Giorgia Zannoni in stato di grazia e sfruttando anche l'ottima domenica vissuta da Loveth Omoruyi, l'e-Work Busto Arsizio di coach Marco Musso ha regolato 3-0 la neopromossa Pinerolo (ancora alla ricerca del primo successo in Serie A1) e centrato così la seconda vittoria stagionale. Le Farfalle hanno però faticato molto, almeno nei primi due set, anche contro una formazione sulla carta decisamente inferiore, confermando così di non aver ancora superato un traumatico inizio di stagione, caratterizzato da troppi infortuni e da una Pallavolo molto al di sotto delle aspettative. Considerate però le qualità del roster e della guida tecnica, risulta difficile pensare che Busto resterà ancora a lungo nelle zone meno nobili della classifica.

Le Gatte di Cuneo graffiano ancora

Tra tutti i risultati dell'ottava giornata, spicca sicuramente l'epica rimonta della Cuneo Granda S. Bernardo, tra le mura amiche del Palazzo dello Sport. Sotto 0-2 (doppio 24-26) contro le Black Angels della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, la squadra allenata da Emanuele Zanini è riemersa dalle difficoltà, trascinata da una sontuosa Greta Szakmary (24 punti col 60% in attacco) e dalla coppia formata da Sara Caruso e Alice Gay. La prima, centrale classe 2001 subentrata ad Anna Hall sul finire del 4° set, ha chiuso la saracinesca a rete, firmando 4 muri-punto e realizzando ben 4 punti nel tie-break vinto 15-11 dalle Gatte. La seconda, nata nel 2002, è stata protagonista della staffetta nel ruolo di libero con Lara Caravello e ha fatto la differenza con grandi difese, trascinando la seconda linea della Granda S. Bernardo e permettendo a Cuneo di giocare tante fasi break grazie ai suoi voli sopra al taraflex di casa. In una domenica in cui Sofya Kuznetsova ha litigato molto col servizio (0 ace a fronte di 7 errori) e faticato anche in ricezione, è allora toccato a Danielle Drews aiutare Szakmary nel completamento della rimonta: entrata al posto di Bintu Diop da metà 4° set, la schiacciatrice statunitense ha giocato da titolare di posto 2 la restante parte di sfida e chiuso con 13 punti (3 ace nel tie-break). Grande rammarico per la Perugia di coach Bertini, capace di vincere i due set più combattuti, ma poi scioltasi come neve al sole nei momenti clou della partita, nonostante i 16 punti di una granitica Tessa Polder e i 22 di Stephanie Samedy.

L'esultanza della Cuneo Granda S. Bernardo dopo l'incredibile vittoria in rimonta al tie-break contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia nell'8° turno di Serie A1 femminile 2022-23 Credit Foto Legavolley femminile

