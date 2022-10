tre successi 3-0 in altrettante partite giocate finora, troviamo infatti la Reale Mutua Fenera Chieri di coach Giulio Cesare Bregoli. Trascinata dai 18 punti, a testa, realizzati dalla coppia formata da Helena Cazaute (81% in attacco, 50% di ricezione perfetta e 4 ace) e Kaja Grobelna, la squadra piemontese ha travolto una CBF Balducci Helvia Recina Macerata, forse un po' sazia per la prima, storica, vittoria in A1 ottenuta nello scorso turno infrasettimanale (3-1 su Perugia), e guarda tutti dall'alto verso il basso. Con la terza giornata ormai in archivio, la classifica della Serie A1 femminile 2022-23 comincia ad assumere una certa fisionomia, anche se in testa non c'è una delle squadre riconosciute come big del campionato. In vetta, grazie ain altrettante partite giocate finora, troviamo infatti ladi coach Giulio Cesare Bregoli. Trascinata dai, a testa, realizzati dalla coppia formata da(81% in attacco, 50% di ricezione perfetta e 4 ace) e, la squadra piemontese ha travolto una, forse un po' sazia per la prima, storica, vittoria in A1 ottenuta nello scorso turno infrasettimanale (3-1 su Perugia), e guarda tutti dall'alto verso il basso.

Mercoledì 2 novembre, alle ore 20:30, sul taraflex del PalaVerde di Villorba, il livello si alzerà decisamente contro le campionesse d'Italia in carica della Prosecco DOC Imoco Conegliano, ma questa Chieri ha tutte le intenzioni di voler continuare a sognare e, dopo il 6° posto ottenuto nella scorsa stagione regolare, magari di provare a inserirsi al tavolo delle "grandi", sparigliando così le carte a tutte le avversarie. Il 3° turno della A1 femminile ci offre però tanti altri spunti interessanti. Andiamo a scoprirli insieme.

Ad

CEV Champions League Women Robinson Cook torna a Conegliano: che colpo dell'Imoco 04/07/2022 ALLE 20:58

Novara lancia un messaggio, Scandicci cantiere aperto

Partiamo dal 3-0 con cui l'Igor Gorgonzola di coach Stefano Lavarini ha liquidato nettamente la Savino Del Bene Scandicci. Il club allenato da Massimo Barbolini viene tradito dal 29% di eccellenza offensiva (e soli 7 punti) fatto registrare da Ekaterina Antropova, con la futura stella - speriamo italiana - della Pallavolo mondiale che si è presa quasi un turno di riposo dopo aver dominato le prime due giornate. Novara ha invece beneficiato di un grande rendimento di squadra in ricezione (72% di positiva, 38% di perfetta), con la coppia Bosetti-Fersino sugli scudi, trovando poi i soliti punti da McKenzie Adams, a oggi la miglior martello del campionato. Anna Danesi deve ancora sistemare la connessione con Ilaria Battistoni, ma l'aspetto chiave è rappresentato dal fatto che il club igorino non ha ancora potuto contare sull'apporto di Jordyn Poulter in cabina di regia. Un problema ulteriore per tutte le avversarie, inclusa una Scandicci che è ancora una sorta di cantiere aperto. La questione della nazionalità di Antropova, la quale ha presentato ricorso al TAS di Losanna e, pur sentendosi russa, non ha mai nascosto un debito di riconoscenza verso l'Italia, paese che l'ha accolta e cresciuta in termini pallavolistici, blocca anche la scelta di un 6+1 congeniale a coach Barbolini, anche a causa dell'infortunio di Enrica Merlo. C'è comunque tantissimo tempo per affinare al meglio le rotazioni, quindi la sconfitta contro Novara non ha fatto suonare alcun campanello d'allarme e, come sostenuto anche da coach Daniele Santarelli, questa Savino Del Bene resta ampiamente nel novero delle candidate per la vittoria dello Scudetto.

Bosetti: "L'Italia è cresciuta tanto, ora il gruppo conta più di tutto"

Conegliano e Milano rispondono presente: tanto passa da Orro e Wolosz

Dietro Novara, Conegliano e Milano non stanno certo a guardare, restando in scia con lo stesso numero di punti già conquistato in classifica. Tra le Pantere, Isabelle Haak sta affinando sempre più la sua conoscenza pallavolistica con Asia Wolosz e, nel 3-0 conquistato ai danni della Megabox Savio Vallefoglia, si è rivista anche un'ottima Kathryn Plummer. La statunitense ha chiuso con 14 punti (48% di eccellenza in attacco), ma soprattutto col 61% di ricezione perfetta, pur venendo bersagliata dal servizio delle avversarie (23 ricezioni su 43 di squadra). Per restare in tema di nazionalità a stelle e strisce, anche Kelsey Robinson-Cook è ritornata sui suoi eccelsi standard di rendimento, confermando quanto il posto 4 dell'Imoco possa essere decisivo in questa stagione. Molto bene anche la coppia Azzurra di centrali Lubian-Squarcini, ma è chiaro che la stagione di Conegliano passerà dalle mani della palleggiatrice polacca, l'unica al mondo in grado di migliorare sensibilmente il rendimento di qualsiasi compagna. Lo stesso ragionamento, con le dovute proporzioni, può essere fatto su Alessia Orro, MVP nel 3-0 sul Volley Bergamo. L'alzatrice della Nazionale ha variato molto bene il gioco e realizzato anche 4 muri-punto (su 12 di squadra), per quanto l'attacco delle rosablù, allenate da Marco Gaspari, si sia arrestato al 37% di eccellenza. Se Jordan Thompson non ha brillato più di tanto, segnali molto incoraggianti sono invece arrivati da una Magdalena Stysiak che sta sensibilmente migliorando nel ruolo di banda-ricevitrice (38% di perfetta, al netto dei 5 errori, su 32 battute ricevute) e che, nel corso di questa stagione, avrà un peso determinante nei sogni di gloria della nuova Milano. No, non si tratta di un errore, visto che la Vero Volley femminile ha cambiato denominazione e, a breve, proverà anche il trasferimento logistico nel capoluogo lombardo abbandonando la Candy Arena di Monza.

Orro: "Il divertimento è il nostro segreto. Con Egonu che diagonale!"

Perugia finalmente si sblocca, Armini libero super

Spalle al muro, dopo i due k.o. consecutivi e gli 0 punti raccolti in classifica, la Bartoccini-Fortinfissi di coach Matteo Bertini ha compiuto l'impresa sul taraflex amico del PalaBarton, superando 3-0 la E-work Busto Arsizio con una grande prova di squadra. Nonostante l'assenza della loro capitana, visto che Anastasia Guerra attende ancora un responso sull'infortunio al ginocchio sinistro patito durante la precedente trasferta a Macerata, e le condizioni tutt'altro che perfette di diverse atlete, le Black Angels hanno giocato una grande partita, mostrando tanta sostanza nella correlazione muro-difesa e realizzando super parziali in cui l'asse formato da Tori Dilfer e le centrali è stato quasi sempre decisivo. A brillare ci ha pensato poi anche Alexandra Lazic (11 punti, con un 33% di eccellenza offensiva che non le ha affatto reso giustizia), capitana perugina di giornata, ma gli occhi degli spettatori sono stati spesso calamitati dalle giocate di Martina Armini. Non inganni il suo 31% di ricezione perfetta, perché la libero ha giocato una partita spaziale in difesa ed è stata protagonista anche di tanti scambi in cui ha svolto un ruolo, non secondario, da grande palleggiatrice aggiunta. Negli ultimi anni la sua crescita è stata impressionante e, considerando la giovanissima età (classe 2002), la sensazione è che l'Italia abbia trovato in lei - ma anche in Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale - il ricambio generazionale per Moki De Gennaro.

L'esultanza della Bartoccini-Fortinfissi Perugia durante il 3-0 rifilato alla E-work Busto Arsizio nel 3° turno del girone d'andata di Serie A1 femminile 2022-23 Credit Foto Legavolley femminile

CEV Champions League Women Conegliano si rinforza: Gray e Lubian nuove Pantere 27/06/2022 ALLE 15:23