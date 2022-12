Savino Del Bene Scandicci travolge infatti 3-0 un'incerottata Prosecco Doc Imoco Conegliano, con le Pantere che devono ovviare all'emergenza per le assenze dell'ultima ora di Isabelle Haak e Kathryn Plummer, sostituite rispettivamente da Alexa Gray e Alessia Gennari, oltre a non poter contare su Marina Lubian, con la centrale ancora alle prese col problema fisico patito prima della 21 punti di una devastante Zhu Ting (52% in attacco col 57% di ricezione positiva) e dal rendimento di Ekaterina Antropova. Il risultato che non ci si aspetta matura sul taraflex del PalaVerde nel big match della decima giornata d'andata di Serie A1 femminile 2022-23 . Lainfattiun'Prosecco Doc Imoco Conegliano, con leche devono ovviare all'emergenza per ledell'ultima ora di, sostituite rispettivamente da Alexa Gray e Alessia Gennari, oltre a non poter contare su, con la centrale ancora alle prese col problema fisico patito prima della Supercoppa Italiana vinta 3-1 su Novara . La squadra di coach Barbolini gioca però una partita quasi perfetta, trascinata daidi una(52% in attacco col 57% di ricezione positiva) e dal rendimento di

Entrata sul 13-7 in favore delle Pantere nel 2° set, l'opposto russa - che attende però la valutazione del suo ricorso al TAS circa la richiesta di nazionalità italiana - è letteralmente ingiocabile per il muro delle padrone di casa, costretto ad assistere alle bordate di una pallavolista che domina anche con un servizio al fulmicotone e si prende il riconoscimento di MVP con una prova da 9 punti in un set e mezzo praticamente (e col 57% in attacco). Alla formazione di coach Santarelli, come sempre perfetta in ricezione (42% di eccellente), manca qualità in attacco (38% di squadra) e non bastano i 16 punti di una Alexa Gray cattedratica per due set, ma anche lei andata poi in tilt nell'ultima frazione di gioco.

La partita

Se questo posticipo è stato indubbiamente caratterizzato dalle pesanti assenze nella formazione delle Pantere, è altrettanto innegabile che Scandici riesce a giocare una partita molto solida a 360°, soffrendo come di consueto in ricezione ma lavorando benissimo nella correlazione muro-difesa e trovando un dominio offensivo - forse inatteso viste le percentuali della coppia e la mole di palloni attaccati dalla schiacciatrice cinese - nelle braccia del duo Antropova-Zhu. Se l'impatto che ha la giovanissima opposto (classe 2003) è stato già anticipato, quello avuto dall'MVP dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 ricorda da vicino il rendimento avuto per anni da una giocatrice inarrestabile e frenata nelle ultime stagioni soltanto un infortunio molto particolare. Da posto 4 Zhu fa la differenza insieme a una Indre Sorokaite le cui percentuali offensive non rendono affatto giustizia alle sue diagonali strettissime e fondamentali nei momenti cardine dei primi due set. A liberarne i colpi è ancora Isabella Di Iulio, nuovamente preferita a Ofelia Malinov in palleggio e molto abile nella variazione del gioco, anche perché il muro di Conegliano lavora un po' a vuoto nei primi due set e sporca tanto solo nella terza frazione, quando è però ormai troppo tardi per rimettere sui binari giusti la sfida. Sulla palleggiatrice della Nazionale bisognerebbe aprire un capitolo a parte: inizio di stagione con tante difficoltà (anche oggi una doppia in palleggio), poca lucidità e una titolarità persa in maniera inattesa, eppure stiamo comunque ragionando della miglior palleggiatrice dei Mondiali 2018 e di un talento da preservare, tutelare e rilanciare per il bene di tutto il movimento pallavolistico italiano.

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25; 22-25; 19-25)

Conegliano : Carraro n.e., Plummer n.e., Robinson-Cook 12, Squarcini 6, De Kruijf 10, Gennari 5, Gray 16, De Gennaro (L), Haak n.e., Pericati, Furlan n.e., Wolosz, Fahr (L) n.e., Bardaro n.e. All . Santarelli.

: Carraro n.e., Plummer n.e., Robinson-Cook 12, Squarcini 6, De Kruijf 10, Gennari 5, Gray 16, De Gennaro (L), Haak n.e., Pericati, Furlan n.e., Wolosz, Fahr (L) n.e., Bardaro n.e. . Santarelli. Scandicci: Sorokaite 7, Alberti 4, Belien 3, Zhu 21, Malinov, Pietrini n.e., Merlo, Mingardi 5, Shcherban n.e., Angeloni (L), Washington 10, Antropova 9, Castillo (L), Di Iulio. All. Barbolini.

