10ª giornata della chiudersi la sua striscia di imbattibilità, durata ben 21 punti di Zhu Ting. Del k.o. delle Pantere ne hanno così approfittato, oltre alla stessa Scandicci, anche Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara. Le rosablù hanno regolato con autorità (3-0) la Cuneo Granda S. Bernardo, trascinate ancora una volta da Alessia Orro, con la palleggiatrice Azzurra che si conferma sempre più al top mondiale nel ruolo. Anche ladella Serie A1 femminile 2022-23 è andata in archivio ma, a differenza delle precedenti, è stata caratterizzata da un exploit. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha infatti visto, durata ben dodici partite tra tutte le competizioni , per mano di una Savino Del Bene Scandicci strepitosa e trascinata daidi. Del k.o. dellene hanno così approfittato, oltre alla stessa Scandicci, anche. Le rosablù hanno regolato con autorità (3-0) la, trascinate ancora una volta da, con la palleggiatrice Azzurra che si conferma sempre piùnel ruolo.

Zanzare hanno invece espugnato 3-1, ma non senza difficoltà, il Pala Barton di Perugia, infliggendo alle Black Angels della Bartoccini-Fortinfissi un'altra pesante sconfitta stagionale. Il gusto della vittoria non è stato però mai così tanto amaro per le igorine, sotto shock per McKenzie Adams nella lista delle indisponibili per lungo periodo. Prosegue poi il periodo d'oro della Reale Mutua Fenera Chieri, capace di rifilare un netto 3-0 a una Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in crisi totale d'identità, seppur dotata di un roster costruito per ben altri risultati rispetto alle sette sconfitte accumulate in dieci giornate. La Wash4Green Pinerolo ha infine lottato egregiamente sul taraflex del Volley Bergamo 1991, ma è stata fermata dai muri della coppia Butigan-Gennari, incassando così il 10° k.o. di fila. Anche il 10° turno della A1 femminile ci ha così offerto tanti spunti interessanti. Andiamo a scoprirli insieme. Lehanno invece, ma non senza difficoltà, il Pala Barton di Perugia, infliggendo alledellaun'altra pesante sconfitta stagionale. Il gusto della vittoria non è stato però mai così tanto amaro per le, sotto shock per l'infortunio al ginocchio sinistro di Jordyn Poulter , con la palleggiatrice che si unisce anella lista delle indisponibili per lungo periodo. Prosegue poi ildella, capace di rifilare una unain, seppur dotata di un roster costruito per ben altri risultati rispetto alle sette sconfitte accumulate in dieci giornate. Laha infine lottato egregiamente sul taraflex del, ma è stata fermata dai muri della coppia Butigan-Gennari, incassando così il. Anche il 10° turno della A1 femminile ci ha così offerto. Andiamo a scoprirli insieme.

Tra le mura amiche del PalaVerde, Conegliano non perdeva 0-3 da ben quattro anni e, anche in quel caso, a fermare le Pantere era stata proprio la Savino Del Bene. Al netto del periodo di evidente difficoltà che sta vivendo Ofelia Malinov e delle complicazioni nelle rotazioni dovute all'irrisolta questione circa la nazionalità di Ekaterina Antropova, Scandicci ha letteralmente compiuto un'impresa fermando a undici la striscia di vittorie consecutive in campionato dell'Imoco. Se l'opposto classe 2003 è stata premiata come MVP, perché capace di svoltare totalmente il 2° set entrando sul taraflex con la sua squadra sotto 7-13, grande merito della vittoria va alla sapiente distribuzione tenuta da Isabella Di Iulio e alla qualità di Zhu Ting. La palleggiatrice italiana ha osato tanto con la fast di Haleigh Washington, venendo però ripagata appieno dalla sua centrale, e ha confermato di avere un ottimo feeling con tutte le compagne, riuscendo così a sostituire egregiamente una Malinov che speriamo possa ritornare sui meravigliosi livelli del 2018. La schiacciatrice cinese pare invece sempre più pronta per tornare a dominare come fatto per diverse stagioni prima del particolare infortunio che l'ha frenata negli ultimi due anni, riuscendo peraltro a lavorare con solidità anche nei fondamentali di seconda linea e difendendo davvero tanto contro la Prosecco Doc. Risulta allora evidente che la squadra di coach Barbolini abbia qualità, talento e ampiezza del roster per poter essere protagonista fino alla fine, in una lotta Scudetto che si preannuncia ben più accesa e combattuta di quanto si potesse pensare alla fine del mercato estivo.

Zanzare, che perdono anche la loro palleggiatrice titolare. Dopo un duello a rete con Giorgia Avenia, Poulter si è infatti accasciata sul taraflex del Pala Barton tenendosi tra le mani un ginocchio sinistro evidentemente dolorante e lasciando in apprensione tutti i presenti nell'impianto perugino. Piove davvero sul bagnato per un'Igor Gorgonzola ancora alla ricerca dell'amalgama migliore, dopo aver cambiato tanto in estate, eppure già alle prese coi problemi fisici di Adams. Dato che la schiacciatrice potrebbe restare out fino a fine gennaio, il club piemontese si sta guardando intorno e sembrerebbe aver cercato Michelle Bartsch-Hackley per un clamoroso ritorno, per quanto la banda già precari equilibri della formazione allenata da Stefano Lavarini. Ilaria Battistoni ha indubbiamente dimostrato di poter prendere in mano la regia delle igorine con grande qualità, eppure è innegabile che la statunitense rappresentasse il perno su cui costruire i sogni di gloria in questo 2022-23. Le buone notizie arrivano dal pieno recupero di Anna Danesi e dal buon momento di forma di Cristina Chirichella, ma Novara deve fare anche i conti con un'Ebrar Karakurt un po' in calo nelle ultime partite di Serie A1 e chiamata al pronto riscatto nell'esordio europeo in Non c'è davvero pace per le, che perdono anche la loro palleggiatrice titolare. Dopo un duello a rete con Giorgia Avenia,si è infatti accasciata sul taraflex del Pala Barton tenendosi tra le mani unevidentemente dolorante e lasciando in apprensione tutti i presenti nell'impianto perugino. Piove davvero sul bagnato per un'Igor Gorgonzola ancora alla ricerca dell', dopo aver cambiato tanto in estate, eppure già alle prese coi. Dato che la schiacciatrice potrebbe restare out fino a fine gennaio, il club piemontese si sta guardando intorno e sembrerebbe aver cercatoper un clamoroso ritorno, per quanto la banda campionessa d'Europa in carica col VakifBank ha interrotto momentaneamente la sua carriera nel giugno scorso. Se l'assenza di Adams è pesante ma non incolmabile, quella di Poulter - ancora da valutare l'entità dell'infortunio, ma l'uscita in barella dal Pala Barton non fa ben sperare - potrebbe notevolmente incrinare idella formazione allenata da Stefano Lavarini.ha indubbiamente dimostrato di poter prendere in mano la regia dellecon grande qualità, eppure è innegabile che la statunitense rappresentasse il perno su cui costruire i sogni di gloria in questo 2022-23. Le buone notizie arrivano daldie dal buon momento di forma di, ma Novara deve fare anche i conti con un'nelle ultime partite di Serie A1 e chiamata al pronto riscatto nell'esordio europeo in CEV Champions League contro Potsdam di martedì 6 dicembre.

L'esultanza dell'Igor Gorgonzola Novara, che ha vinto 3-1 l'anticipo del 10° turno di Serie A1 femminile 2022-23 contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia Credit Foto Legavolley femminile

gestione dell'Italvolley durante i Orro sta incantando qualsiasi tifoso della Serie A1 femminile, non soltanto quelli della sua Vero Volley, con un gioco tanto elettrizzante quanto efficace. Il feeling con Jordan Thompson è sempre migliore, l'intesa con le nuove centrali pare già affinata da tempo e il timing nelle aperture in posto 4 per Miriam Sylla migliora di domenica in domenica. Nel netto successo (3-0) contro la Cuneo Granda S. Bernardo, Orro è stata premiata MVP per la terza volta in questo girone d'andata del campionato, confermando di avere letteralmente in mano una Milano che veleggia tranquillamente al 2° posto in classifica e paga finora un solo k.o. incassato (1-3 contro Conegliano nell'ottava giornata). La curiosità sul gruppo rosablù aumenta esponenzialmente se si pensa che Jordan Larson potrebbe tornare a indossare la maglia della Vero Volley già nella sfida d'esordio di CEV Champions League, prevista per mercoledì 7 dicembre alle ore 20:00 contro l'SC Prometey Dnipro. Con l'innesto di "the Governor", la squadra di coach Gaspari potrebbe trovare ulteriore equilibrio e colmare quel gap che la separa oggi da Conegliano, puntando così a bissare la Eccessivamente criticata nelladurante i Mondiali 2022 , conclusi dalle Azzurre con una splendida medaglia di bronzo , ma capace in soli due mesi di mettere a tacere tutti con prove sensazionali.sta incantando qualsiasi tifoso della Serie A1 femminile, non soltanto quelli della sua, con un gioco tanto elettrizzante quanto efficace. Il feeling conè sempre migliore, l'intesa con lepare già affinata da tempo e il timing nelle aperture in posto 4 permigliora di domenica in domenica. Nel netto successo (3-0) contro la Cuneo Granda S. Bernardo, Orro è stata premiatain questo girone d'andata del campionato, confermando di avere letteralmente in mano una Milano che veleggia tranquillamente alin classifica e paga finora un solo k.o. incassato (1-3 contro Conegliano nell'ottava giornata). La curiosità sul gruppo rosablù aumenta esponenzialmente se si pensa chepotrebbe tornare a indossare la maglia della Vero Volley già nelladi CEV Champions League, prevista per mercoledì 7 dicembre alle ore 20:00 contro l'SC Prometey Dnipro. Con l'innesto di "", la squadra di coach Gaspari potrebbe trovare ulteriore equilibrio e colmare quel gap che la separa oggi da Conegliano, puntando così a bissare la finale Scudetto dello scorso anno ma in attesa di un risultato diverso.

