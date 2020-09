Conegliano ha vinto la Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile, sconfiggendo Busto Arsizio per 3-0 (25-16; 25-15; 25-15) nella Finale andata in scena a Vicenza. Le Pantere hanno vinto il primo trofeo di questa stagione, facendo festa in Piazza dei Signori dopo sei mesi di stop forzato a causa della pandemia. Le ultime Campionesse d’Italia erano le grandi favorite della vigilia e non hanno deluso le aspettative, riuscendo a mettere le mani sul titolo per la terza volta consecutiva (la quarta nella storia, tutte negli ultimi cinque anni, durante i quali hanno perso l’atto conclusivo soltanto nel 2017 contro Novara).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono confermate imbattibili dopo che nell’ultima annata, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, avevano messo comunque in bacheca il Mondiale per Club, la Coppa Italia e appunto la Supercoppa. Le venete, ultime Campionesse d’Italia, si sono presentate all’appuntamento dopo aver riposato un giorno intero in seguito al successo su Scandicci in semifinale, mentre le loro avversarie erano dovute scendere in campo questa mattina per battere Novara dopo che l’incontro era stato sospeso ieri sera per troppa umidità.

Conegliano inizia così al meglio una stagione in cui punta senza mezzi termini alla conquista dello scudetto e della Champions League, mentre Busto Arsizio non riesce a replicare il trionfo del 2012 e perde la finale della Supercoppa Italiana per la seconda volta. La partita non ha avuto storia e si è giocata a un solo campo, la superiorità del sestetto giallo è stata disarmante e i parziali sono stati a senso unico. A mettersi maggiormente in luce sono state la solita Paola Egonu (12 punti) e la schiacciatrice Elise Adams (12), doppia cifra anche per la centrale Raphaela Folie (10) affiancata da Robin De Kruijf (9), 9 sigilli per il martello Miriam Sylla, buona regia di Joanna Wolosz. Tra le fila di Busto la migliore è stata Camilla Mingardi (9 punti).

