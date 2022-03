Cucine Lube Civitanova travolge infatti 3-0 (27-25; 25-16; 25-17) una Vero Volley Monza indubbiamente provata dalle fatiche per Ivan Zaytsev (18 punti, con 3 ace e l'80% di eccellenza in attacco). La squadra di coach Blengini fa malissimo dai nove metri (15 ace) e tiene molto bene in ricezione (43% di perfetta), beneficiando anche della domenica storta di Georg Grozer. "The man with the hammer" chiude infatti con soli 6 punti e il 33% in attacco, non riuscendo a incidere quanto il pari-ruolo avversario. Come da pronostico, i top-team vincono Gara-1 dei quarti di finale Playoff di Superlega, lasciando praticamente le briciole alle altre quattro squadre classificate alla post-season. Latravolge infatti(27-25; 25-16; 25-17) unaindubbiamente provata dalle fatiche per alzare al cielo la CEV Cup contro il Tours, ma quasi mai capace di arginare lo strapotere atletico di un ritrovato(18 punti, con 3 ace e l'80% di eccellenza in attacco). La squadra di coach Blengini fa malissimo dai nove metri () e tiene molto bene in ricezione (43% di perfetta), beneficiando anche della domenica storta di. "" chiude infatti con soli 6 punti e il 33% in attacco, non riuscendo a incidere quanto il pari-ruolo avversario.

Secco 3-0 anche per la Leo Shoes PerkinElmer Modena di coach Giani, nel quarto di finale che sembrava poter essere quello più equilibrato visto l'andamento della stagione regolare. L'Allianz Milano viene invece travolta 25-13 nel 1° set e poi prova a dare filo da torcere ai padroni di casa (25-22; 25-23) ma Yoandy Leal (17 punti), Earvin N'Gapeth (16 col 59% in attacco) e i 6 ace di Nimir Abdel-Aziz fanno la differenza. Modena lavora bene anche a muro, tenendo la Milano di Roberto Piazza al 45% in attacco, al netto dei soli 6 errori non forzati. La titolarità di Yuri Romanò, preferito a Jean Patry, non paga invece i dividendi sperati, con l'opposto azzurro che chiude con soli 5 punti (2 errori e 2 muri incassati) lasciando peraltro spazio al campione olimpico nel 3° set.

Al PalaBarton, Wilfredo Leon mette invece in piedi l'ennesimo, incredibile, show della sua carriera. Lo schiacciatore cubano-polacco rifila infatti 27 punti alla Top Volley Cisterna, nel 3-1 con cui la Sir Safety Conad Perugia si aggiudica il primo atto di questa serie valida per i quarti di finale. Leon chiude con un insolito 0 alla voce ace, ma mette insieme il 65% di eccellenza in attacco e tiene molto bene anche in ricezione (47% di positiva su 15 ricevute). Al resto ci pensa il solito Simone Giannelli, sempre eccellente in regia e schiacciatore aggiunto all'occorenza, oltre alla coppia Anderson-Rychlicki (31 punti in due). La squadra allenata da Fabio Soli, vista la differenza di valori in campo, compie già una mezza impresa nel riuscire a vincere con merito (19-25) il 2° set, ma non può oggettivamente fare di più.

netto 3-0 che l'Itas Trentino ha rifilato alla Gas Sales Bluenergy Piacenza (27-25; 25-20; 25-16). Ancora privi di bordate al servizio di Alessandro Michieletto (15 punti con 5 ace e il 67% in attacco), ma anche dall'ottima prova di Giulio Pinali. L'opposto dell'Italvolley ha chiuso infatti con 13 punti, il 58% in attacco e ben 4 muri-punto rifilati agli avversari. La squadra allenata da Angelo Lorenzetti ha letteralmente dominato dai nove metri - 12 ace a fronte di 15 errori - mentre quella di coach Bernardi ha faticato nel gioco veloce al centro, specie con Maxwell Holt, trovando nel solo Adis Lagumdzija un terminale offensivo dal sicuro rendimento. Per l'Itas un ottimo viatico in vista della semifinale d'andata di I quarti di finale Playoff si sono peraltro aperti ieri sera, colche l'ha rifilato alla(27-25; 25-20; 25-16). Ancora privi di Daniele Lavia , ieri autore soltanto di qualche comparsata sul taraflex della BLM Group Arena, i gialloblù sono stati trascinati dalledi(15 punti con 5 ace e ilin attacco), ma anche dall'ottima prova di. L'opposto dell'Italvolley ha chiuso infatti con 13 punti, il 58% in attacco e benrifilati agli avversari. La squadra allenata da Angelo Lorenzetti ha letteralmente dominato dai nove metri -a fronte di 15 errori - mentre quella di coach Bernardi ha, specie con Maxwell Holt, trovando nel soloun terminale offensivo dal sicuro rendimento. Per l'Itas un ottimo viatico in vista delladi CEV Champions League , in programma a Perugia il prossimo 30 marzo e visibile, dalle ore 20:20, su Discovery+.

