Impresa della! La squadra allenata da Andrea Giani, ancora priva di Yoandy Leal - la cuiè stata peròda quattro, con lo schiacciatore che potrà così rientrare in gara-4 - espugna il PalaBarton con una grande rimonta, imponendosigrazie soprattutto aidi un debordante(59% di eccellenza in attacco). L'opposto olandese non è però l'unico protagonista dei, che infatti beneficiano anche del solito(21 punti col 51%, ma anche tanta abnegazione in ricezione, specie sulle bordate di Wilfredo Leon) e di uncapace di svoltare questa sfida con una serie di

Ainon bastano invece i(56% di eccellenza in attacco) di, con l'opposto del Lussemburgo a tenere botta fino all'ultimo scambio del tie-break, e neppure i. Il fenomeno schiacciatore cubano-polacco soffre non poco in ricezione ecol suo servizio al fulmicotone, sbagliano 6 battute a fronte di zero ace realizzati. Incredibile il: avanti 2-0 (26-24; 25-22), la squadra allenata da Nikola Grbic smette completamente di giocare sul taraflex amico e incassa unche cambia totalmente volto a questa gara-3. Adesso testa al 4° atto di questa bellissima serie, con Modena avanti 2-1 e chiamata a giocarsi il match point per l'accesso alla finale davanti al pubblico amico del PalaPanini. Domenica 24 aprile, dalle ore 18:00, sarà spettacolo puro nel tempio italiano della pallavolo!