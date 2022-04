Modena si districa infatti meglio nei turni in battuta, realizzando 8 ace a fronte di 19 errori, maquando c'è da lavorare. I- e mai soprannome fu più azzeccato - fanno la differenza nel fondamentale a rete, con un, rifilando benai padroni di casa. Per Perugia sono però fondamentali anche. Innanzitutto, lache Simone Giannelli (18 punti e 58% di eccellenza in attacco) confezionano con una sistematicità e una qualità impressionanti, specie nel momento in cuiresta quasi spettatore pagante (3 punti nei primi due set per il fenomeno cubano-polacco). A seguire, ildello stessoa partire, frazione in cui lo schiacciatore comincia a martellare fin dalla battuta, senza dare scampo alla ricezione di Modena. Proteste deiper un- sventolato in faccia a Roberto Russo, centrale di Perugia, e al terzo allenatore modenese - che interrompe la serie al servizio di N'Gapeth e cambia l'inerzia di un 3° set che sembra in mano ai padroni di casa e si conclude, invece, sul

Andrea Giani deve fare di necessità virtù, essendo obbligato a sostituire Leal con l'olandese Van Garderen. La scelta forzata non paga però i dividendi sognati, più che sperati, tanto che,in avanti, il nuovo tecnico della Francia maschile chiamaper un posto in banda. Il fratello di Earvin sfrutta molto bene lo spazio lasciato in parallela dal muro di Perugia, ma non può comunque evitare di cadere nei tentacoli della. Perugia domina infatti a rete, mettendo a referto ben 18 muri-punto contro: un numero impressionante, reso possibile dal grande lavoro della coppia formata, col centrale argentino a limitare perfino Abdel-Aziz da posto 2 in diverse occasioni. La Leo Shoes PerkinElmer forza il servizio fin dalle prime battute di questa Gara-2, mandando spesso in tilt la ricezione ospite, e riesce anche a essere migliore nella, vincendo quasi tutti gli scambi lunghi di questa partita. La Sir sbaglia però meno in attacco e, soprattutto, non viene limitata quasi mai dai. A ciò, si aggiunge la. Lo schiacciatore statunitense, già certo di lasciare Perugia a fine stagione, soffre un po' in ricezione ma compensa con unae tanta sostanza anche da posto 2-4. Non è un infatti un caso che sia proprio Anderson a firmare ildel 1° set e ildel 3°, peraltro con schiacciate tutt'altro che banali e semplici. Il resto lo fanno il doppio cartellino rosso, già citato, che spezza il ritmo della squadra di coach Giani in un 3° set di capitale importanza, oltre al repentino cambio di rendimento di Leon. Ainon basta così un, capace di scaldare il PalaPanini con colpi ai limiti delle umane possibilità e di trascinare, insieme a Bruninho, tutto l'ambiente verso l'impresa del 2-0, che viene però stoppata dal muro avversario. Mercoledì, alle ore 20:30 per Gara-3, Leal dovrebbe essere ancora assente e Modena necessiterà di un rendimento diverso dei suoi centrali. La sensazione è che lasiae più performante, mahanno comunque orgoglio da vendere e vorranno metterlo sul taraflex del Pala Barton.