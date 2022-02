Manca praticamente un mese a quel nefasto 24 marzo. Saranno passati esattamente dieci anni da quando Vigor Bovolenta ci lasciava mentre faceva la cosa che più amava al mondo: giocare a pallavolo. Un arresto cardiaco se lo portava via, mentre stava per servire a Macerata.



Questa domenica, un altro Bovolenta è tornato a calcare i campi del massimo campionato italiano. A nemmeno 18 anni, Alessandro, primo dei cinque figli, ha fatto il suo esordio in SuperLega con la maglia di Ravenna. Proprio quella con cui suo papà ha fatto tutta la trafila per arrivare alle luci dalla ribalta, anche se non ha voluto la sua numero 16 perché “siamo due persone diverse, due giocatori diversi" ha detto dopo la partita contro Milano, persa per 3-1.

Alessandro Bovolenta di professione fa lo schiacciatore, non come Vigor ma per la ‘prima’ nella massima serie il destino ci ha messo il suo zampino: nella Porto Robur seriva un centrale e Ale non si è tirato indietro, giocando nello stesso ruolo di suo papà.



Un altro ‘segnale’ che lo rende un predestinato è che fino a 2 anni fa Bovolenta jr non giocava a pallavolo seriamente:"giocava a calcio, ma a metà stagione, nel 2020, mi ha detto ‘mamma, voglio iniziare a praticare la pallavolo’. Ha visto forse un'ombra sul mio viso, mi ha chiesto se fossi felice, il pomeriggio aveva già le ginocchiere ed era in palestra ad allenarsi", ha dichiarato la mamma Federica Lisi (ex pallavolista anche lei) a La Repubblica. Adesso gioca stabilmente nelle giovanili di Ravenna, in Serie B, e la scorsa estate ha preso parte al Mondiale Under 19 in Iran. Il suo primo tifoso, intanto, è lassù che lo guarda.

