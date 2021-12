Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la 13ª giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Taranto-Milano è stata rinviata a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 tra le fila della formazione meneghina.

Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-15; 25-20; 28-30; 25-21) nel sentitissimo big match posto in coda al girone d’andata. I Block Devils hanno espugnato l’Eurosuole Forum, dominando i primi due set e venendo poi costretti al quarto parziale dopo una strenua resistenza da parte della Lube nella terza frazione. Gli umbri si laureano Campioni d’Inverno e allungano in testa alla classifica generale, dove ora vantano sei punti di vantaggio proprio sui Campioni d’Italia e nove lunghezze su Modena (a parità di incontri disputati, se Trento dovesse vincere i due recuperi per 3-0 o 3-1 aggancerebbe i marchigiani).

Wilfredo Leon ha sciorinato tutta la sua classe e ha indirizzato la contesa grazie a numeri da capogiro: 27 punti messi a segno col 75% in attacco e l’84% in ricezione! Il regista Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra anche il centrale Sebastian Solé (16 punti, 4 muri) e lo schiacciatore Oleg Plotnytskyi (14 punti, 2 aces). Civitanova ha riabbracciato l’opposto Ivan Zaytsev fin dal primo set, ma non sono bastati i 14 punti dell’opposto e i 15 sigilli del martello Marlon Yant. Osmany Juantorena sempre fuori per problemi fisici, 11 punti del centrale Robertlandy Simon.

Monza ha sconfitto Verona per 3-2 (25-17; 23-25; 26-24; 22-25; 17-15) di fronte al proprio pubblico, trascinata dall’opposto Georg Grozer (26 punti, 5 ace) e dallo schiacciatore Donovan Dzavoronok (19 punti, 5 muri), affiancato di banda da Vlad Davyskiba (12, 3 muri). I brianzoli, premiati anche dalle buone prove dei centrali Gianluca Galassi (12) e Aleks Grozdanov (10), hanno regolato gli scaligeri dell’indemoniato Rok Mozic (27 punti, 3 ace) e confermano il quinto posto in classifica, mentre Verona resta sempre penultima e in piena lotta per non retrocedere.

